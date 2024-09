Andrea Legarreta dedica emotivo mensaje a Arath de la Torre: “Mereces todo lo bonito”

Andrea Legarreta ha mostrado apoyo al team Mar más de una vez, sobre todo a su compañero Arath de la Torre a quien le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales tras las amenaza de Adrián Marcelo. La conductora condenó los ataques del influencer regiomontano tanto al actor como a otros participantes del reality show, entre ellos Gala Montes.

Andrea Legarreta dedica emotivo mensaje a Arath de la Torre

Luego de las amenazas que recibió Arath de la Torre en “La Casa de los Famosos México”, Andrea Legarreta compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que reitera su apoyo al también actor y habla sobre la molestia colectiva que existe por la actitud de Adrián Marcelo y ante la que el público ha reaccionado exigiendo su salida.

Andrea Legarreta dedica emotivo mensaje a Arath de la Torre. Foto: IG @andrealegarreta

“¡Amigo lindo! En este momento no puedes leerme, pero no sabes la alegría que sentimos todos los que te queremos por ver y sentir todo el amor que has sembrado en tantos corazones (…) Mereces todo lo bonito, con tu hermosa familia. Todo lo que has trabajado en ti es evidente y admirable. Alguna vez leí en un post del team Mar que decía que todos ahí son el vivo ejemplo de que hay seres humanos que merecen una segunda oportunidad y que han sabido aprovecharla. Son amados por una mayoría y muy merecido!”, se lee en el mensaje de la conductora.

Legarreta calificó este día como “triste” por los ataques de Adrián Marcelo: “Ver como te han llevado de nuevo de la manera más baja al límite y al pensar en tu familia, tus hijitos, quieres salir de ahí por las amenazas de un tipo que sigue sin entender que es un juego. Ha llevado su maldad al extremo y eso no se puede normalizar. La impotencia e indignación de una mayoría crece día a día, adie comprende los motivos por los que ese tipo sigue ahí”.

Andrea Legarreta defiende a Arath de la Torre de las amenazas de Adrián Marcelo. Foto: IG @arathdelatorre

Andrea Legarreta arremete contra Adrián Marcelo

La conductora de “Hoy” lamentó la falta de medidas contra Adrián Marcelo por parte de la producción del reality, aunque reconoce la reacción del público por exigir una sanción contra el influencer. Además, calificó como “peligroso” y “maquiavélico” al creador de contenido.

“Yo te puedo asegurar que se les está saliendo de las manos. Esto que está pasando, tanta violencia yo creo que no la esperaban. Esto ya no es humor negro, esto ya no es irreverente, esto tiene que ver muchísimo con un nivel de maldad que creo que no esperaba la gente de la producción. Te puedo asegurar que tarde o temprano van a tener que tomar cartas en el asunto”, dijo Legarreta en un encuentro con los medios retomado por “Qué buen chisme” en YouTube.