Ricardo Peralta ha recibido fuertes críticas debido a su interés romántico por Sian Chiong, pues se muestra insistente pese a la negativa del actor cubano y, recientemente, protagonizó un escena de celos por un beso con Briggitte Bozzo. Los comentarios no se hicieron esperar y a la polémica se sumó el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien calificó de “ridículo” al influencer por los reclamos que lanzó al también modelo.

Gustavo Adolfo Infante llama “ridículo” a Ricardo Peralta

El pasado fin de semana Sian Chiong protagonizó un romántico momento con Briggitte Bozzo al besarse durante su fiesta en “La Casa de los Famosos México”, esto dejó en shock a Ricardo Peralta y de inmediato se mostró molesto. Aunque primero se dijo enojado por una supuesta traición del actor con el cuarto Mar, más tarde admitió sentir celos ya que ellos nunca se han besado de esa manera.

Gustavo Adolfo Infante llama “ridículo” a Ricardo Peralta por la escena de celos a Sian Chiong. Foto: IG @torpecillo

Esto desató una ola de críticas contra Ricardo Peralta en redes sociales, donde fanáticos destacaron que todo se trataría de una ilusión del influencer ya que Sian Chiong ha sido claro en que entre ellos sólo existe una amistad. A la polémica se sumó el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien durante la emisión del programa “De primera mano” llamó “ridículo” y “conflictivo” al youtuber.

“Se puso como si fuera su marido y ni siquiera lo pela (…) Que ridículo, que conflictivo y que mal de su cabeza esta este cuate”, dijo el también conductor al hablar sobre la escena de celos de Ricardo Peralta en la que rompió toda alianza con Sian Chiong y puso fin a su cercanía. Aunque no sin antes reclamarle a Briggitte Bozzo durante la gala de eliminación en la que se posicionó frente a ella.

Sian Chiong deja claro que no existirá más que una amistad con Ricardo Peralta. Foto: IG @sian_oficial

Sian Chiong rompe el corazón de Ricardo Peralta al ofrecerle su amistad

Ante la molestia de Peralta, el modelo cubano optó por tener una serie conversación con él y aclara que entre ellos sólo existe una amistad. “No pensé que pasara, por eso te pido una disculpa, creo que me faltó una poco de empatía al interpretar que quizás tanto cariño te podrás hacer pensar que pasaba otra cosa, te pido una disculpa, pero sí te quiero”, dijo Chiong.

Por otra parte, Ricardo Peralta admitió haberse enamorado del actor y sentirse confundido por la relación que había entre ellos. Sin embargo, también decidió distanciarse: “Nada más me vine aquí a enamorar como estúpi**, México me va a ver como una pende**. Le dije ‘se acaban las carias y los arrumacos porque no te voy a mentir, sí me estoy poniendo un poquito confundida”.