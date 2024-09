“Me duele”: Nicola Porcella habla de la polémica por Adrián Marcelo en “La Casa de los Famosos México”

Nicola Porcella se vio involucrado en la polémica que rodea a “La Casa de los Famosos México” por su participación en la primera temporada y su amistad con Agustín Fernández. Ante esto, no evitó hablar sobre lo que ocurre con Adrián Marcelo y las amenazas que hizo contra Arath de la Torre, así como los ataques a otros habitantes.

Nicola Porcella habla de la polémica por Adrián Marcelo en LCDLF México

La eliminación de Gomita generó gran tensión entre los integrantes del reality show, aunque Adrián Marcelo desató en redes sociales una ola de críticas en su contra por las amenazas que le hizo al conductor del programa “Hoy” en las que involucró a su familia. Por este motivo, Arath de la Torre externó su deseo de abandonar el programa con la intención de proteger a sus hijos y su salud mental.

Sigue leyendo:

Mamá de Gala Montes ratifica denuncia contra Adrián Marcelo por violencia de género

¿Sian Chiong hace santería en LCDLF? Lanza amenaza contra el “Team Mar”: “Lo que sé hacer, lo voy a hacer”

Nicola Porcella habla de la polémica por Adrián Marcelo en LCDLF México. Foto: IG @nicolaporcella12



Celebridades e influencers han alzado la voz contra lo ocurrido en en “La Casa de los Famosos México” y los comentarios de Adrián Marcelo, entre ellos Nicola Porcella que compartió un mensaje en su cuenta de X donde se dijo triste y dolido ya que el programa impulsó de manera importante su carrera en México tras ganarse el corazón del público con su simpatía, atractivo físico y autenticidad.

No sé ustedes pero a mí LCDLFMX me dio todo y me ayudó mucho. Hoy en día me duele ver lo que está pasando, cuando lo único que había que hacer es divertirse y así entretener al público

Amenazas de Adrián Marcelo a Arath de la Torre

El domingo luego de la gala de eliminación Adrián Marcelo arremetió contra Arath de la Torre al advertirle sobre lo que podría pasar si se posicionaba una vez más frente a él. “Yo creo que si eres inteligente no te vas a poner enfrente de mí. Sobre aviso no hay engaño, yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí, me saques la vuelta. Si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí”, dijo el youtuber.

Esta no es la única polémica que ha protagonizado el youtuber en el reality show, pues también ha atacado a algunas de las participantes por las que ha sido señalado de promover misoginia y machismo. Motivo por el que, incluso, la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) de la Ciudad de México intervino exigiendo medidas contra el creador de contenido por violencia de género contra Gala Montes.