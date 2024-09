Shanik revela que ha recibido amenazas afuera de su casa y culpa a Adrián Marcelo: "decían venimos de parte de Arath"

Las polémicas de "La Casa de los Famosos México" no paran, especialmente después de la salida de Gomita, pues la tensión ha crecido con una amenaza por parte de Adrián Marcelo a Arath de la Torre, pero también con situaciones que ya no sólo ocurren en la pantalla, sino en las vidas de los participantes fuera del reality show. Entre ellos destacan las amenazas que denunciaron los familiares del conductor de "Hoy" y la propia Brenda Bezares contra sus familiares.

A ellas se sumó Shanik Berman, quien fue la segunda eliminada del programa más visto del momento, y quien en una reciente entrevista con Sale El Sol confirmó que desde que la expulsaron la gente la ha acosado en redes sociales con mensajes amenazantes; sin embargo, la situación escaló este lunes, precisamente después de la sexta gala de eliminación. Pues al menos tres hombres fueron hasta su casa, presuntamente para amenazarla y esto lo atribuye a los comentarios de Adrián Marcelo, del equipo Tierra.

Pues desde que Shanik salió de la competencia, el influencer ha usado las confesiones de la periodista en contra de otros concursantes, especialmente en contra del Team Mar. Cabe destacar que además de esto, en el enfrentamiento que Adrián Marcelo tuvo contra Arath de la Torre en el que le pidió evitarlo si no quería una nueva confrontación, él h dicho que usará una "bomba" que Berman le dijo durante su estancia en la casa y que perjudicará al amigo de Andrea Legarreta.

Shanik se dio cuenta de las traiciones de Adrián Marcelo al salir de LCDLF. (Foto: YouTube @canal5_mx)

Shanik revela que la han amenazado en su casa: "decían que venían por parte de Arath"

En una entrevista con Sale El Sol, Shanik Berman explicó que el reality show necesita un "villano" y ese es Adrián Marcelo, pero lo que le preocupa de esta figura es que la está afectando a ella directamente, esto porque él usa comentarios que ella lego a hacer en su estancia dentro del programa. Ahora que el conflicto involucra a Arath de la Torre, el público también la está viendo a ella como una aliada del miembro de Tierra.

"Ese villano me está usando a mí y qué crees, a mí en las redes me empezaron a amenazar de muerte, empezaron a amenazar de muerte a mis niñas, empezaron a amenazar de muerte a mi familia todo porque como él dice . 'yo tengo un arma, que mejor que tu hijo, que no sé qué'. Entonces como la gente no sabe y Arath es ahorita San Arath y es un Dios, la gente se me fue encima a mí", dijo.

Además de los mensajes con amenazas de muerte que recibe en redes sociales, la periodista reveló por primera vez que el pasado lunes 2 de septiembre las agresiones ya llegaron hasta la puerta de su casa, cuando la visitaron un grupo de personas de las que no sabe cómo consiguieron su dirección, pero que afirmaron ir en nombre de Arath de la Torre, el más afectado por Adrián Marcelo en estos momentos.

"Ayer llegaron a mi casa unas personas que decían que venían de parte de Arath a pedir disque un autógrafo, a ver si yo vivía aquí. ¿De dónde sacaron mi dirección, por favor, le dije (al de seguridad): 'por supuesto, dile que no estoy', pero hasta qué grado", dijo mientras externaba la preocupación por su seguridad.

"Dijeron: 'venimos de parte de Arath y queremos un autógrafo, somos amigos de Arath, queremos un autógrafo', y venían tres señores, tres adolescentes o yo no los vi. Me dijo el policía que si los dejaba pasar y le dije claro que no, dígale que no vivo acá", contó Shanik.

Shanik hace un llamado a la producción de LCDLF para que detengan a Adrián Marcelo

En la misma emisión del programa, la exparticipante de esta segunda temporada, le hizo un llamado a La Casa de los Famosos para que le pongan un alto a Adrián Marcelo, pues lo que está haciendo dentro del reality ya no sólo tiene repercusiones en el show en sí, sino en la vida real.

"A mí no me gusta, yo lo que quiero, pido y le pido a La Casa de los Famosos, porque yo soy talento firmado de ellos, le pido que le digan en el confesionario al señor Adrián Marcelo que qué bueno que use todas sus estrategias, pero que no me use a mí diciendo mi nombre una y otra vez durante un mes, diciendo que puede dañar a Arath y a sus hijos, porque a la que está poniendo en riesgo es a mí y a mis hijas".

Gustavo Adolfo Infante enfrenta a Shanik por haber revelado información de famosos en LCDLF

Luego de que Shanik contara que ha sido amenazada de muerte y que incluso han llegado hasta su casa, Gustavo Adolfo Infante le cuestionó si no considera "imprudente" que ella contaba cosas de los famosos sin saber qué clase de personalidades encontraría dentro de "La Casa de los Famosos", a lo que respondió que ante la falta de cosas por hace sólo les queda platicar y afirmó que recordar algo que pasó con el permiso del propio Arath de la Torre, no fue una imprudencia.

"Estaba ahí Arath, Adrián Marcelo y yo, y estábamos platicando de cosas que le habían pasado a Adrián Macelo o con gente que inventa. Entonces yo le dije, 'te acuerdas Arath lo que te pasó a ti', qué tiene de imprudencia, recordamos algo que fue noticia nacional, que salió en TV Notas que tiene circulación nacional, que fui la única periodista que lo defendí. Le dije, lo puedo contar, me dijo 'yo no lo cuento, cuéntalo tú', ¿cuál es la imprudencia?", concluyó.