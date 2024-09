Brenda Bezares denuncia amenazas y ataques del equipo de Adrián Marcelo: “Son golpes muy bajos"

La tensión de lo que se vive dentro de La Casa de los Famosos ya alcanzó a las familias de los participantes, en esta ocasión, fue a Brenda Bezares, esposa de Mayito, quien estalló en contra del equipo de Adrián Marcelo. En una serie de eventos que parecen estar marcados por el conflicto y la rivalidad, Bezares ha salido para denunciar amenazas que, según ella, han sido emitidas por el equipo de Marcelo.

La controversia comenzó cuando Adrián Marcelo hizo públicas sus intenciones de utilizar información delicada contra Mario Bezares, el esposo de Brenda Bezares, como parte de un enfrentamiento que ha escalado dentro del contexto de "La Casa de los Famosos México 2". Marcelo, en un intento de vengarse por la postura crítica de Mario Bezares durante la última gala de eliminación, aseguró que estaba dispuesto a perder el respeto de la familia Bezares para conseguir su objetivo. "Inevitablemente, perderé la amistad de sus hijos y el respeto de su esposa, pero si él quiere jugar así", declaró Marcelo, generando una reacción inmediata.

Brenda Bezares ha ido a todas las galas a apoyar a su esposo.

Foto: IG @bbezares

Brenda Bezares denuncia ataques por parte del equipo de Adrián Marcelo

La respuesta de Brenda Bezares no se hizo esperar. En un contundente mensaje a través de su cuenta de Instagram, Bezares expresó su desacuerdo con las tácticas de Marcelo. "Yo creo que ningún juego o dinero vale la pena como para que hables así de otro ser humano que no te ha hecho nada", escribió Bezares. La esposa de Mario Bezares enfatizó su confianza en la integridad de su familia, afirmando que no hay secretos que Marcelo pueda revelar para dañarlos.

"Sé perfectamente bien con quién estoy casada. Sé perfectamente bien la clase de hijos que tengo, no hay secretos en nuestra familia", agregó.

La situación ha generado una avalancha de comentarios en las redes sociales, donde los seguidores de ambos bandos expresan sus opiniones sobre la disputa. Mientras algunos defienden a Brenda Bezares y critican las acciones de Adrián Marcelo como injustificadas, otros argumentan que el conflicto forma parte del entretenimiento y la competencia en "La Casa de los Famosos".

Brenda Bezares muestra pruebas de los ataques que recibió

Además, Brenda Bezares aprovechó la oportunidad para manifestar su descontento con las amenazas que, según ella, ha recibido de parte del equipo de Adrián Marcelo. “Los que están jugando allá adentro son ellos, no nosotros”, apuntó Bezares, sugiriendo que las acciones de Marcelo han cruzado la línea del juego y han llegado a la difamación. Su mensaje incluyó pruebas de las amenazas, destacando una publicación en X que vincula a Mario Bezares con el asesinato de Paco Stanley, un tema altamente sensible y polémico.

Brenda Bezares muestra pruebas.

Foto: IG @bbezares

Bezares también hizo un llamado a la reflexión, recomendando que la competitividad y el deseo de ganar no justifican los ataques personales y la difamación. “Espero que no cometas el error y que entres en cordura”, dijo Bezares, instando a Marcelo a reconsiderar sus acciones y a no dejarse llevar por el juego. La cantante también recordó su capacidad para resistir ataques, haciendo alusión a su experiencia personal enfrentando adversidades importantes. “Si ustedes creen que a mí me va a poder después de haber luchado contra el mismísimo poder del gobierno… No chicos, fórmense, ya tengo la piel súper dura”, afirmó.