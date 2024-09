Pepe Aguilar confiesa que prefiere a Carin León que a Nodal: “a él lo conozco por mi hija”

Pepe Aguilar se encuentra de gira en Colombia y recientemente dio una entrevista en donde habló sobre sus preferencias musicales, en especial al compararlas entre su yerno Christian Nodal y Carin León. En esta plática, Aguilar fue interrogado sobre cuál de los dos cantantes sonorenses prefiere a la hora de escuchar música. Lo que parecía ser una simple pregunta se convirtió en un tema candente, después de que Aguilar revelara su preferencia por León en lugar de su yerno, a pesar de que ya es parte de la familia.

La respuesta de Pepe Aguilar sorprende no solo por el lazo que existe entre Nodal y su hija Ángel Aguilar, sino también por qué hace unas semanas, Carin León confesó en varias entrevistas que él jamás haría una colaboración musical con Christian, esto debido a que existen algún tipo de rencillas entre ellos por cosas del pasado aunque el intérprete de “Primera Cita” no dio más detalles de esta situación.

Sigue leyendo:

Ángela Aguilar y Nodal dan romántico paseo en las calles de Zacatecas: FOTO

Fallece querido actor de “Amor Real” y “Cómplices al rescate”, esto es lo que se sabe

¿Por qué Pepe Aguilar prefiere a Carin que a Nodal?

Pepe Aguilar, conocido por su humor y franqueza, no dudó en expresar su opinión, luego de haber confesado que prefiere la música del intérprete de “Despídase bien”: 'Carin León por mucho', afirmó entre risas, sorprendiendo a muchos de sus seguidores y a la propia entrevistadora.

Sin embargo, el intérprete de 'Por mujeres como tú' aclaró que esta preferencia no es una novedad para Christian Nodal. Según Aguilar, ha repetido en varias ocasiones su aprecio por Nodal, aunque también ha sido claro sobre su inclinación por León. “Me cae muy bien Christian, se lo he dicho 20 veces y Christian me dice: ‘¡Ay Pepe, ¿cómo le voy a hacer para que me quieras más a mí?’”, comentó el artista.

La preferencia de Pepe Aguilar por Carin León se basa en varias razones que el propio cantante ha expuesto. Aguilar mencionó que, aunque aprecia profundamente la música de Nodal, siente que Carin León ofrece un estilo y una energía únicos que resuenan más con él. León, quien es un poco mayor que Nodal, representa para Aguilar una conexión más profunda a nivel musical, dado que ambos comparten influencias similares y gustos musicales. “Conocemos los mismos grupos, nos gustan las mismas canciones”, explicó Aguilar, señalando que su conocimiento de León es más extenso debido a su relación más prolongada con él.

“Conozco más a Carin que a Christian, a él lo conozco por mi hija”. Dijo Pepe Aguilar

Ángela y Nodal se pasean en Zacatecas

Fue a través de la cuenta oficial de Instagram de la influencer conocida como Reina Venenosa quien compartió una fotografía de los recién casados paseando por las calles de Zacatecas, Estado de nuestro país en donde Flor Silvestre y Antonio Aguilar, abuelos de la cantante, vivieron hasta sus últimos días y en donde construyeron su ya famoso rancho “El Soyate”.

Y es que, se puede apreciar a Ángela y a Nodal a bordo de una cuatrimoto, sin embargo, el sonorense va como copiloto muy cómodo y con una botella de agua en mano, disfrutando de las calles de Zacatecas, mientras que la intérprete de “Mis amigas las flores” se ve muy concentrada sosteniendo el volante.