Ángela Aguilar y Nodal dan romántico paseo en las calles de Zacatecas: FOTO

El romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido uno de los más polémicos de este 2024, pues pese a que muchos se imaginaban que los cantantes podrían haber tenido una cierta atracción cuando grabaron juntos el tema “Dime cómo quieres”, nadie se imaginó que años después iban a causar tanto revuelo con su amor, el cual terminó en boda.

Es por eso que ahora, todo lo que hagan tanto Ángela como Nodal es visto y criticado por millones de personas, tal y como sucedió recientemente, pues un acto normal para los recién casados, causa mucho de qué hablar, pues el matrimonio Nodal Aguilar fue visto disfrutando de su amor en Zacatecas.

Los cantantes disfrutaron de su luna de miel en Los Cabos

Foto: IG @nodal

Ángela muestra su bello Zacatecas a Nodal

Fue a través de la cuenta oficial de Instagram de la influencer conocida como Reina Venenosa quien compartió una fotografía de los recién casados paseando por las calles de Zacatecas, Estado de nuestro país en donde Flor Silvestre y Antonio Aguilar, abuelos de la cantante, vivieron hasta sus últimos días y en donde construyeron su ya famoso rancho “El Soyate”.

Dicha fotografía le fue compartida a la influencer por uno de sus seguidores quienes siempre están al pendiente de qué es lo que sucede con los famosos que se encuentran en las calles o en alguna situación comprometedora, en esta ocasión, lo que llamó la atención es que Ángela Aguilar consiente a su esposo y ella es a que maneja el vehículo en el que viajan.

Y es que, se puede apreciar a Ángela y a Nodal a bordo de una cuatrimoto, sin embargo, el sonorense va como copiloto muy cómodo y con una botella de agua en mano, disfrutando de las calles de Zacatecas, mientras que la intérprete de “Mis amigas las flores” se ve muy concentrada sosteniendo el volante.

Ángela no deja que su esposo se canse y quiere que disfrute de la belleza zacatecana,

Foto: IG @reinavenenosa

Pepe Aguilar revela que él pagó la boda de Ángela y Nodal

Recientemente, Pepe Aguilar ha revelado que él cubrió todos los gastos de la boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, una tradición en México donde suele ser el padre de la novia quien asume los costos. El famoso intérprete de “Por mujeres como tú” aclaró que se hizo cargo de todos los detalles de la unión y comentó que Christian Nodal no contribuyó económicamente en el evento.

“Mi yerno no me preguntó si necesitaba ayuda con algo”, confesó Pepe Aguilar, provocando que otros locutores consideraran a Nodal como tacaño. Sin embargo, Aguilar defendió a Nodal, describiéndolo como generoso, y los comentarios se tornaron en una broma sobre el respeto a las tradiciones culturales. Cuando se le preguntó sobre el costo total de la boda, Pepe Aguilar evitó dar una cifra concreta y respondió con humor: “No me recuerdes esas cosas, porque ahora también te pediré tequila”.