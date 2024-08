Nodal presenta su nuevo EP y dedica romántica canción a Ángela Aguilar: “esta va para ti mamacita”

Christian Nodal, el talentoso cantante sonorense, ha deslumbrado a sus seguidores con el estreno de su nuevo EP titulado "Pa'l Cora". El primer sencillo del álbum, "Un Besito Más", fue presentado en una emotiva transmisión en vivo que permitió a los fans disfrutar de una actuación exclusiva y conocer de cerca los detalles de este nuevo proyecto musical. A través de un livestream, Nodal no solo reveló su nuevo trabajo, sino que también dedicó un momento especial a su pareja, Ángela Aguilar, haciendo que el evento fuera aún más significativo para sus seguidores.

El jueves 29 de agosto, el intérprete de "Botella tras botella" ofreció un concierto en línea de más de 30 minutos, donde interpretó su nuevo tema "Un Besito Más". La transmisión, realizada a través de sus redes sociales, no solo permitió a los fans escuchar el nuevo sencillo, sino que también brindó un vistazo íntimo a la vida del cantante. Sin embargo, el evento no estuvo exento de sorpresas, pues muchos esperaban que el sonorense cantara con su esposa, pero esto no pasó.

Nodla presentó su nuevo EP en redes sociales.

Foto: Nodal

Durante la transmisión en vivo, muchos espectadores estaban ansiosos por ver si Ángela Aguilar, la esposa de Nodal, tendría algún papel especial en el evento. Aunque Aguilar no subió al escenario para un dueto, su presencia fue notable. En un momento especialmente dulce, Nodal le pidió a su esposa que le informara sobre los deseos del público. Aguilar le comentó que los fans querían escuchar “Brillas” de León Larregui, y Nodal, con una sonrisa, accedió a interpretar la canción.

Fue así como Nodal consintió a sus seguidores y le pidió a sus músicos que tocarán los acordes de dicho tema y aunque dejó claro que solo lo interpreta para sus shows, pues, no viene incluido en su EP. Sin embargo, antes de comenzar su interpretación, el sonorense lanzó un mensaje romántico a su esposa.

“Te la dedico, mi amor. Esta va pa’ ti, mamacita”. Dijo Nodal

Este gesto no solo destacó el vínculo especial entre ambos, sino que también brindó a los seguidores un momento emotivo que consolidó aún más su imagen como pareja enamorada.

Fanáticos recuerdan a Cazzu

A pesar del éxito de la transmisión y el lanzamiento del nuevo EP, no todos los comentarios fueron positivos. Algunos internautas criticaron a Nodal por lo que percibieron como una coincidencia con la reciente actividad de su exnovia, la cantante argentina Cazzu. Apenas un día antes, Cazzu había hecho su propia transmisión en vivo para presentar nueva música, lo que llevó a algunos usuarios a comparar al sonorense con la madre de su hija.

Y es que algunos fanáticos aún no comprenden cómo es que en tan poco tiempo, Nodal terminó con Cazzu, comenzó una nueva relación y hasta se casó con otra mujer, por lo que algunos usuarios cada que tienen oportunidad lanzan fuertes comentarios a Ángela Aguilar, pues, la señalan de ser la tercera en discordia, pese a que ahora es la esposa.