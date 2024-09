¿Pueden aplicar la Ley Olimpia contra fans de Adrián Marcelo por filtrar fotos de Briggitte Bozzo?

Los fans de Adrián Marcelo, participante de La Casa de los Famosos México, están en el ojo del huracán de una situación que ya escaló a lo legal, pues la familia de Briggitte Bozzo dio a conocer que la dinámica del programa salió a lo personal, pues la actriz acaba de ser víctima de la difusión de fotos íntimas sin su consentimiento. Lo anterior, detallaron, tiene repercusiones legales que ya están siendo abordadas por parte del equipo de la concursante.

Lo anterior ha desatado indignación entre los fans del reality show de Televisa, ya que esta no es la primera vez que ocurre una situación como esta, pues desde las primeras semanas de transmisión de LCDLFM han ocurrido distintas agresiones que están validadas en el Violentómetro. Desde los gritos, insultos, bullying, encierros, invalidar los diagnósticos de la salud mental y la violencia de género se han convertido en escenarios frecuentes y aunque algunos justifican lo anterior como parte del juego y de las estrategias de los participantes, distintas organizaciones ya los han condenado.

Una de ellas fue la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México que por medio de un comunicado pidió a la productora de La Casa de los Famosos México, Rosa María Noguerón, tomar medidas en contra de la violencia de género que está ocurriendo en el reality show. "El participante Adrián Marcelo ejerció violencia de género en contra de la actriz Gala Montes, perpetuando estereotipos, prejuicios, discriminación y violencia contra las mujeres debido a que, de forma reiterada, desvalorizó y se burló de la salud mental y emocional de la actriz, situación que además fue difundida a través de las redes sociales", mencionaban entonces.

Hace unos días la familia ya había mandado un comunicado para exponer que Adrián Marcelo ejerce bullying contra Birggitte. (Foto: IG @briggi_bozzo)

Equipo de Briggitte Bozzo denuncia que fans de Adrián Marcelo filtraron fotos íntimas de la actriz

A través de una nota informativa publicada en las historias de Instagram de Briggitte Bozzo, la familia y equipo de la participante de La segunda temporada de LCDLFM dio a conocer que fans de Adrián Marcelo están difundiendo fotos íntimas de la actriz sin el consentimiento de ella, algo que está castigado por la Ley Olimpia. Aunque en su mensaje sólo destacaron que ya están trabajando "con las autoridades competentes para proteger los derechos" de la concursante, todo parecería indicar que será bajo la ley ya mencionada.

"Violación de privacidad y derechos de imagen de Briggitte Bozzo. Se ha confirmado que el fandom de Adrián Marcelo está difundiendo FOTOS ÍNTIMAS de Briggitte Bozzo a través de las cuentas de el creador de contenido. Esto es un acto que tiene repercusiones legales. Instamos a NO COMPARTIR, APOYA a Briggitte en su derecho a la privacidad digital y no demos más espacio a temas que solo quieren opacar su desempeño en el reality. Estamos trabajando con las autoridades competentes para proteger los derechos de Briggitte", se lee en la nota informativa.

Cabe destacar que la filtración y difusión de contenidos íntimos en Internet sin el consentimiento de la persona retratada es una forma de violencia digital y por lo tanto se convierte en un delito a ser castigado, por lo que los abogados, equipo y familia de la miembro del Cuarto Mar habrían recurrido a la Ley Olimpia para proteger a la famosa. Además, la actriz se encuentra aislada dentro de la casa donde se graba el 24/7 del reality, por lo que no pudo haber dado su consentimiento para la publicación de dicho contenido.

La familia pidió a los fans de la actriz no seguir difundiendo dicho contenido. (Foto: IG @briggi_bozzo)

¿La Ley Olimpia puede castigar a los fans de Adrián Marcelo por la filtración de fotos de Briggitte Bozzo?

Aunque hasta el momento no se tienen más detalles sobre este caso, es posible que el equipo de Briggitte recurra a la Ley Olimpia para proteger sus derechos, además de castigar a los presuntos fans que habrían difundido este contenido en redes sociales. De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría Federal del Consumidor en la web del Gobierno de México, ya son 28 entidades del país las que han aprobado las normas en este sentido.

En entrevista con El Heraldo de México, la abogada y doctora Paola Vanessa Nava Calvo, fundadora de la Colectiva de Abogadas Feministas: Asesoría Legal Feminista S.C., detalló que sí se puede recurrir a la Ley Olimpia tras la filtración de contenido íntimo de Briggitte.

"Toda persona que divulgue información íntima sin el consentimiento de una persona, infringe la ley", comentó.

De acuerdo con la experta, la clave para entender este caso en particular es que ocurrió sin el consentimiento de la participante de LCDLFM: "es evidente que si ella no tiene acceso o comunicación con el exterior, no ha externado su consentimiento para compartir fotos íntimas". Finalmente, Paola Nava destacó que los únicos que serían sancionados serían los fans de Adrián Marcelo y no él, pues ellos fueron quienes compartieron y ejercieron violencia digital contra Briggitte Bozzo, ya que "la sanción es para quien lo difunde".

Briggitte Bozzo junto al Cuarto Mar se ha convertido en una de las favoritas de esta temporada. (Foto: IG @briggi_bozzo)

¿Qué es la Ley Olimpia?

La Ley Olimpia es un conjunto de reformas que que hicieron a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal; el objetivo de estas es reconocer y sancionar la violencia digital, así como los delitos que violenten la intimidad sexual. Aunque algunas personas creen que sólo es aplicable para las mujeres, lo cierto es que son aplicables para cualquier persona vulnerada.

¿Cuánto es la multa por Ley Olimpia?

En este acceso a justicia por aplicar ciberviolencia, los agresores pueden ser sancionados con al menos dos tipos de condenas, la primera de ellas es con una multa económica y la segunda es con cárcel. De acuerdo con el mismo comunicado, los castigos de la Ley Olimpia son:

Multas de las 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) que en 2024 es de 108.57 pesos mexicanos.

De 3 a 6 años de prisión.

¿Qué delitos abarca la Ley Olimpia?

Para identificar cuándo una persona es víctima de ciberviolencia, se ha detallado que siempre que se tomen fotos, videos o audios sin el consentimiento de la persona o a base de engaños, así como tener el material y difundirlo sin la autorización de quien aparece en el contenido es un delito y por lo tanto, puede ser castigado con las multas correspondientes. Los delitos que abarca esta ley son:

Videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.

Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento.

¿Cómo se denuncia la ley Olimpia?

Para denunciar un caso de difusión de contenido íntimo sin el consentimiento de una persona es necesario hacer una denuncia ante el Ministerio Público de la localidad correspondiente de la persona afectada. Recuerda que esto es violencia digital y en México está penado con multas económicas y cárcel.