Arath de la Torre confirma entre lágrimas que se queda en “La Casa de los Famosos México”

Tras meditarlo desde la noche de ayer 1 de septiembre, Arath de la Torre finalmente informó la tarde de hoy 2 de septiembre que permanecerá en “La Casa de los Famosos México”. El actor y comediante, de 49 años de edad, le dio la noticia a su equipo, el “Team Mar”, así que sus compañeros se mostraron conmovidos y le agradecieron por no abandonarlos.

El actor de “Antes muerta que Lichita” dio la noticia con los sentimientos a flor de piel, ya que incluso tenía voz entrecortada y rompió en llanto. También fue honesto con sus compañeros del cuarto Mar, ya que les dijo “no podemos echarnos para atrás”.

Arath de la Torre tomó una decisión: quedarse con el “Team Mar” en “La Casa de los Famosos México”. Foto: Instagram.

Arath de la Torre conmueve al “Team Mar” con su decisión

Brigitte Bozzo, Gala Montes, Karime Pindter y Mario Bezares (a) “Mayito” le dedicaron palabras de aliento a Arath de la Torre, a quien también le agradecieron por quedarse en “La Casa de los Famosos México”. “Qué bueno, qué bueno, muchas gracias, muchas gracias, te necesitamos demasiado”, dijo Karime Pindter.

En tanto, Gala Montes le dijo a Arath de la Torre “está bien que estés mal un día”, mientras que Brigitte Bozzo le aseguró “no te vamos a dejar solo nunca”. Mario Bezares destacó “vamos a divertirnos”, así que Arath de la Torre añadió “vamos a seguir divirtiéndonos”.

“Gracias por enseñarles a mis hijos que hay días difíciles, pero nos vamos a levantar”, expresó Arath de la Torre a hablar con el “Team Mar”.

Por qué Arath de la Torre quería dejar “La Casa de los Famosos México”

Arath de la Torre, quien ha recibido tanto apoyo como críticas en redes sociales, explicó que todo el día estuvo pensando qué hacer. Finalmente, analizó la situación tras las amenazas que recibió de Adrian Marcelo y tuvo claridad. “Lo más importante es también que mis hijos vean que uno puede doblarse, pero no rendirse. No me dan miedo sus amenazas, todo va a estar bien”.