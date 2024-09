Fans corrigen a la mamá de Briggitte Bozzo: “No es ‘Team Briggitte’, es ‘Team Mar’”

La actriz venezolana Brigitte Bozzo, de 23 años de edad, se salvó de la eliminación de “La Casa de los Famosos México” de ayer 1 de septiembre, ya que el público la salvó por quinta ocasión. Además, recibió un emotivo mensaje de su mamá, Ligia Elena Arcila López, quien concluyó diciendo algo que enojó a los fans del “Team Mar”.

Como ha sucedido en las últimas dos galas de expulsión del reality show de Televisa, los nominados reciben apoyo de sus familias mediante videos grabados. De acuerdo con Galilea Montijo, conductora estrella del programa, la intención de esta dinámica es motivar a los participantes porque la recta final se aproxima.

Sigue leyendo:

Adrián Marcelo es captado poniendo algo en la comida de Briggitte Bozzo y fans exigen su expulsión

La mamá de Briggitte Bozzo lanza comunicado tras el “bullying y acoso” que Adrián Marcelo ha ejercido contra su hija

La madre de Briggitte Bozzo es blanco de críticas por pedirle a la famosa que juegue sola y no con el “Team Mar”. Foto: Instagram Briggitte Bozo.

Briggitte Bozzo recibe importante mensaje de su mamá

Esto permitió que Briggitte Bozzo tuviera acceso al clip de su madre, quien le externó lo siguiente: “Hola, mi cielo hermoso. Te amo con toda la fuerza de mi corazón. Quiero que sepas que me siento sumamente orgullosa de ti, lo estás haciendo increíble”.

La también modelo se tornó emotiva al escuchar a su mamá y no pudo contener las lágrimas, lo que también vivieron sus compañeros al ver los videos de sus familiares. Sin embargo, las palabras de Ligia Elena Arcila López incluyeron un mensaje en particular: que Briggitte Bozzo juegue sola y no en equipo.

“Quiero que sepas que eres un ser humano lleno de luz, amor. Ese amor atraviesa las pantallas. Estamos contigo hasta el final, somos ‘Team Briggitte’”, destacó la madre de Briggitte Bozzo.

“Tus amigos, tus vecinos, todo tu fandom, mi cielo, apoyándote en todo momento, 24/7. Quiero que sepas que eres un ser humano lleno de luz, amor. Ese amor atraviesa las pantallas, mi cielo, has cautivado a todos. Estamos contigo hasta el final, somos ‘Team Briggitte’”, expresó la madre de Brigitte Bozzo y por eso generó enojo entre los fans del “Team Mar”.

¿Briggitte Bozzo ya jugará sola en “La Casa de los Famosos México”?

En respuesta, seguidores del cuarto Mar le pidieron a la madre de la famosa que tenga cuidado con lo que expone porque puede generar una división en el cuarto Mar. De hecho, el mismo Adrián Marcelo, líder del cuarto Tierra, le ha destacado a Brigitte Bozzo que su madre le pide que recuerde que tiene que jugar sola y no con el “Team Mar”. Por lo mismo, en redes sociales usuarios corrigen a Ligia Elena Arcila López y le dicen “no es ‘Team Briggitte’, es ‘Team Mar’”.

A pesar de los dos mensajes que Briggitte Bozzo ha recibido de su madre -el primero se lo compartieron durante su cumpleaños celebrado el pasado 19 de agosto-, ha expresado que ella sabe que al final sólo habrá un ganador, pero ella busca llegar a la final con el “Team Mar” que la arropó tras ser sacada de Tierra.

De momento, la madre de la famosa no ha respondido a los comentarios de los fans del “Team Mar” que integran Arath de la Torre, Gala Montes, Karime Pindter y Mario Bezares (a) “Mayito”, además de Briggitte Bozzo. Sin embargo, luego de que se compartió el primer video grabado que hizo expuso que se trató de contenido que le pidieron grabar cuando el reality show se inició.