Fan de Briggitte Bozzo le crea una Bratz personalizada y así luce la muñeca | FOTOS

Ricitos pelirrojos, pecas y grandes ojos son los rasgos que caracterizan a la actriz y modelo venezolana Briggitte Bozzo, quien se mantiene como una de las preferidas de “La Casa de los Famosos México” y en redes sociales es considerada una “muñequita” debido a su belleza exótica. Los elogios para la generadora de contenido no se quedan en palabras porque una fan fue un paso más allá y le hizo su propia Bratz.

La muñeca inspirada en Briggitte Bozzo fue realizada por la empresa mexicana Pink Crearte, que fundó una joven emprendedora, quien cuando tenía 8 años de edad simulaba vender muñecas por todo el mundo. La pasión de esta joven por crear muñecas únicas y originales le permitió rendirle tributo a la famosa, lo que dio a conocer a través del perfil de Instagram de su empresa.

Briggitte Bozzo ya tiene su propia Bratz. Foto: Instagram Pink Crearte.

Briggitte Bozzo tiene su propia Bratz

Mediante una publicación en @pink_crearte se detalla que la Bratz de Briggitte Bozzo se llama Bratz Brilli, ya que “Brilli” y “Brillitos” son los apodos que la joven, de 22 años, recibe en redes sociales debido a que sus fans la describen como alegre y tierna debido a que “tiene un gran corazón”.

La muñeca inspirada en la modelo tiene cabello rizado y grandes ojos. Para evocar el estilo de actriz de “Silvana sin lana”, la Bratz tiene un look muy especial, el que la famosa portó en la primera Gala de expulsión de “La Casa de los Famosos México”, efectuada el pasado domingo 28 de julio, ya que fue una de las nominadas y el público la salvó.

La muñeca la realizó el equipo detrás de la empresa Pink Crearte. Foto: Instagram Pink Crearte.

Fan se inspira en Briggitte Bozzo para hacer la Bratz Brilli

Este look de Briggitte Bozzo constó de un top en forma de flor y minifalda. Ambas prendas son el color negro y la tela es satina; los brillos no se hicieron esperar porque el outfit incluye pedrería. Para completar su atuendo, la famosa portó medias cortas y zapatillas. La Bratz Brilli recrea el look de la famosa, a excepción del calzado que fue cambiado por botas altas.

El ingenio del equipo detrás de Pink Crearte es elogiado en redes sociales, mismas mediante las que las personas indican que Briggitte Bozzo “ni se imagina todo lo que ha impactado”. Además, la famosa es considerada “la más bella” e incluso la empresa le dedicó la canción “Ella es bonita” de Natalia Lafourcade.