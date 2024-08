Nicola Porcella le manda mensaje a Adrián Marcelo por criticar a Gala Montes por sus problemas de salud mental

Ayer domingo 4 de julio de 2024 se realizó la segunda expulsión en “La Casa de los Famosos México” y esto cambió la jugada de los equipos Tierra y Mar. La salida de Shanik Berman afectó al primer equipo liderado por el influencer Adrián Marcelo, quien se fue contra la actriz Gala Montes, quien es parte del segundo equipo. Durante una charla con sus aliados, el generador de contenido, de 4 años de edad, habló de los problemas de salud mental de la joven, de 24 años, lo que provocó que hasta Nicola Porcella reaccionara a través de sus redes sociales.

“Qué bueno que ya nos quitamos las máscaras porque ya sabía que con ella no iba a conectar”, les dijo Adrián Marcelo a Mariana Echeverría y Sabine Moussier. El influencer originario de Monterrey, Nuevo León, recordó que tuvo una plática con Gala Montes y le confesó que considera que “vibra muy bajo dentro de la casa”, así que la villana de la telenovela “Vivir de amor” le respondió “se llama depresión” para exponerle el problema de salud mental que padece.

Adrián Marcelo critica a Gala Montes por sus problemas de salud mental

Adrián Marcelo también recordó que le cuestionó a Gala Montes que ingresó a “La Casa de los Famosos México”, a pesar de que está diagnosticada con depresión y ansiedad. Tras hacer estos comentarios, Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, se sumó a la plática y agregó que la actriz la ve “horrible”, ya que en el posicionamiento dijo que quería que se fuera.

Para calmar a Gomita, Adrián Marcelo le dijo que se tranquilizara porque Gala Montes tiene depresión y eso no le gusta a la gente. “¿Qué tiene? Acuérdate que tiene depresión, no te preocupes, los deprimidos no ganan aquí. ¿Tú crees que a México le gustan los deprimidos? A nadie le gustan, repudian a los deprimidos (...) Esa jugadita de la depresión, no abuses”, aseveró el generador de contenido.

Nicola Porcella reacciona a las críticas de Adrián Marcelo contra Gala Montes

La postura de Adrián Marcelo provocó que Nicola Porcella, de 36 años, emitiera un puntual mensaje mediante su cuenta de Twitter, red ahora llamada X: “Yo sufro de depresión y tengo que decirles que sí gane”. Las palabras del actor y conductor peruano fueron bien recibidas, especialmente por sus fans, quienes le agradecieron por visibilizar los problemas de salud mental para romper tabúes.

Además, el segundo finalista de la edición pasada de “La Casa de los Famosos México” indicó que sus problemas de salud mental no lo frenaron y por eso ahora cosecha los éxitos de su trabajo que igual benefician a su familia.