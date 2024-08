¿Fue venganza? Gala Montes besó a Agustín frente a Gomita tras el posicionamiento de la influencer en su contra

Gala Montes estuvo apunto de ser la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México, pero antes de saber el veredicto besó a Agustín Fernández, con quien ha tenido acercamientos en los últimos días. Y aunque los presentes se preguntaban por qué se había despedido de él de esa manera, la actriz lo hizo por estrategia pues Gomita vio el momento ocurrir frente a ella.

Araceli Ordaz, conocida como Gomita, es una de las celebridades que ha sido conquistada por los encantos de Agus, y en repetidas ocasiones ha comentado lo mucho que le gusta, pero no solo ella se ha derretido ante sus encantos, también Ricardo Peralta. Sin embargo, el influencer no ha mostrado interés por ninguno de ellos, a excepción de Gala, quien ha llamado su atención desde el inicio.

Gala Montes besó a propósito a Agus para que Gomita los viera | Foto: TikTok @la casadelosfamososmex

El disgusto entre Gala y Gomita inició en los posicionamientos cuando la comediante le dijo a la actriz que ya no quería verla dormida, pues señaló que no es bueno porque era una forma de evadir su presente, por lo que quería acercarse a ella para hacerle saber que eso no estaba bien, comentario que Montes aparentemente no le dio importancia, pues no quiso dar su respuesta.

La actriz y Agus se plantaron un inesperado beso previo a que Gala fuera llamada para saber si sería la segunda eliminada. Mientras Gomita estaba exactamente atrás de ellos, sin embargo, tomó la escena desapercibida y no hizo comentario o gesto alguno ante la acción de de rival, con quien previamente tuvo un enfrentamiento en los posicionamientos.

Al regresar a la casa, Gala le confesó a Briggitte que lo hizo a propósito porque sabía que Gomita estaba detrás ellos viéndolos y estaba consciente de que a la influencer le gustaba mucho Agustín. También le dijo que nadie va a poder contra ella y que les van a faltar agallas para derrotarla.

La actriz y Agus se plantaron un inesperado beso previo a que Gala fuera llamada para saber si sería la segunda eliminada | Foto: TikTok @la casadelosfamososmex

La reacción de Gomita después de que Gala fue salvada por el público

Todos los famosos estaban a la expectativa de conocer a la celebridad que había sido salvada por el público. Cuando llegó el momento, su rostro de angustia no pudo ocultarse, se abrieron las puertas y Gala salió triunfante y feliz de que no sería la expulsada del domingo.

La sorpresa no le agradó a algunos integrantes, especialmente a los del equipo Tierra | Foto: TikTok @la casadelosfamososmex

Pero la sorpresa no le agradó a algunos integrantes, especialmente a los del equipo Tierra, ya que su estrategia no salió como querían, pues ellos tenían planeado que saliera Gala en esta eliminación. Sobre todo Gomita y Ricardo Peralta, pues ya no quieren que esté cerca de Agustín, por lo que no pudieron ocultar que no estaban conformes, pero aún así corrieron a abrazarla.