Gomita planea que Gala Montes sea eliminada para acercarse a Agustín: “Yo quiero ganar”

La tensión crece en “La Casa de los Famosos México” entre algunos participantes, quienes han perdido de vista la competencia ante la posibilidad de un romance. Tal y como sucede con Gomita que en más de una ocasión se ha mostrado interesada en Agustín Fernández, quien ha intentado conquistar a Gala Montes por lo que la influencer pidió ayuda a sus fanáticos para eliminar a la actriz y así poder acercarse al modelo argentino.

Gomita pide ayuda para eliminar a Gala Montes

Durante una de las dinámicas en el reality show, Araceli Ordaz fue rechazada por Agustín Fernández cuando intentó besarlo. Algo que no ocurrió con Gala Montes, con quien el modelo protagonizó un romántico momento en el que se besaron y le dedicó un tierno mensaje por su cumpleaños: “Te conozco hace una semana nada más, eres una bonita persona. Quiero que te abras más con nosotros, que te juntes más con nosotros para poder convivir más contigo”.

Luego de ello, Gomita expresó a Ricardo Peralta su angustia por no poder estar junto a Agustín Fernández y pidió a sus fans ayuda para sacar a la actriz, pues considera que de esta manera tendrá oportunidad de acercarse al amigo de Nicola Porcella y no ser rechazada.

“Ayúdenme a sacarla, ¿no? Mariana no quiere que se vaya y tampoco el equipo, por yo quiero ganar (…) El ni siquiera se prestaba para coquetear”, dijo Gomita para después seguir los consejos de Ricarlo Peralta sobre insistir hasta que Fernández deje de ignorarla aún cuando éste fue claro en sus sentimientos con Gala Montes.

Gomita rompe en llanto por el rechazo de Agustín Fernández

La amistad entre Araceli Ordaz y Ricardo Peralta es cada vez más fuerte, por este motivo la influencer no ha dado en expresar cómo se siente ante el rechazo de Agustín Fernández. Durante una charla la también conductora no pudo contener el llanto y más tarde continuó idealizando un romance con el modelo argentino.

“Imagina que sí me haga caso el Agustín, que el chacal le haga caso a la gordita y todo el mundo idealizando que le van a hacer caso a la más bonita. Me siento como Betty la Fea que le gusta Don Fernando. Tenemos la autoestima bien baja, ¿cuántos casos no han de pasar así afuera? Yo siento que es el chacal de mi colonia”, dijo Gomita.