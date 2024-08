Ricardo O’Farrill critica a fans de “La Casa de los Famosos México”: “Falta de inteligencia”

Aunque "La Casa de los Famosos México" se encuentra entre uno de los programas más populares del momento, el contenido no ha sido del agrado de todos y así lo demostró Ricardo O'Farrill con un video en redes sociales en el que critica a los fanáticos del reality show. El standupero, de 34 años de edad, también se lanzó contra Araceli Ordaz "Gomita", quien ha sido blanco de comentarios negativos por la actitud que ha mostrado con otros participantes.

Ricardo O'Farrill lanza críticas a fans de "La Casa de los Famosos México"

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Ricardo O'Farrill hizo comentarios sobre "La Casa de los Famosos México" con los que logró molestar a algunos de los fanáticos. Ante esto, el comediante compartió un video en el que, además de dirigirse a ellos de manera despectiva, los reta a responderle de la misma manera aún usando en su contra el tema de su salud mental o el de las adicciones.

Sigue leyendo:

VIDEO | Richie O’Farrill recuerda la vez que las Ha*Ash lo sacaron del camerino: “no nos voltearon a ver”

Shanik traiciona a Gomita al provocar el beso entre Agustín y Gala Montes: VIDEO

Ricardo O'Farrill lanza críticas a fans de "La Casa de los Famosos México". Foto: IG @richieofarrill

"Que fácil es hacerlos enojar, mis pend****. Nada más me tengo que meter con su reality show-adicción del momento y funden. Ustedes se pueden meter con mis adiciones, pero como están superadas ni cuando consumía me hubiera puesto como ustedes se ponen para defender un perro reality show", dijo O'Farrill respondiendo a los comentarios que recibió de quienes siguen el reality show.

Continuó: "Antes podíamos colgarnos en la falta de inteligencia de la gente al consumir este tipo de programas porque se encontraban en la televisión abierta, pero no, ustedes son extra pend**** porque pagan una plataforma de mie*** (...) Ya me di cuenta, para venir a patear el panal en Twitter es muy fácil, nada más te metes con las lacadas que le gustan al pueblo. Te estoy haciendo saber que eres un gato de mie***, no por consumir estas cosas, consumes estas cosas porque eres un gato de mie***".

Ricardo O'Farrill se lanza contra Gomita. Foto: IG @lacasafamososmx

Ricardo O'Farrill arremete contra Gomita

Las críticas de Ricardo O’Farrill no se detuvieron y también arremetió contra Gomita, quien ha sido una de las participantes más polémicas debido a sus declaraciones y el trato que le ha dado a algunos de sus compañeros en el reality show. Por este motivo, el público también ha exigido que sea eliminada del programa.

“¿Ya se vieron? Están hablando de una persona que se hace llamar Gomita, miren quién se los dice, miren quién los está juzgando, el loquito, el del brote (…) Cualquier otra cosa que no sea ponerme atención y mi dignidad… ver el problema está bien, es divertido caer, pero el odio, que se tomen el tiempo de abrir twitter. A mí me pones enfrente a Gomita, que seguro es una naca, y no te puedo distinguir yo cuál es Gomita, porque estoy ocupado haciendo cualquier otra cosa”, dijo.