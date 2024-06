VIDEO | Richie O’Farrill recuerda la vez que las Ha*Ash lo sacaron del camerino: “no nos voltearon a ver”

Ricardo O’Farrill, conocido en el mundo de la comedia como Richie, es uno de los standuperos más polémicos y destacados de los últimos años en México. Su estilo irreverente y directo lo ha posicionado como una figura controversial, siempre dispuesto a compartir anécdotas que no dejan indiferente a nadie. Recientemente, una de sus experiencias más comentadas involucra al exitoso dúo musical Ha*Ash, compuesto por las hermanas Hanna y Ashley, y ha vuelto a captar la atención de sus seguidores.

Cabe señalar que esta anécdota ya tiene algún tiempo que sucedió, sin embargo, se volvió a viralizar en TikTok, luego que estuvo como invitado en un programa de uno de sus colegas conocido como “El Tío Rober”, pues recordaron la mala actitud que tuvieron las cantantes con ellos cuando comenzaban su carrera en la comedia.

¿Por qué corrieron las Ha*Ash a Richie O’Farrill y sus amigos?

Richie O’Farrill recordó una vivencia que tuvo con las Ha*Ash hace algunos años. La anécdota, que rápidamente se viralizó, describe un incómodo encuentro con las cantantes en un camerino compartido durante un evento. Según Richie, las hermanas tuvieron una actitud prepotente y poco amistosa hacia él y sus colegas comediantes.

“Las Ha*Ash nos sacaron del camerino a todos los comediantes, por sus hue%$#... o sea, todos los invitados llegaban y convivían. Cuando llegaron las Ha*Ash, dijeron: ‘sáquense a la ver%& todos los comediantes’, y no nos voltearon a ver. A mí me presentaron y no me voltearon a ver una vez, no me dirigieron la palabra, no me dijeron ‘ah, hola, yo te voy a presentar’, no me voltearon a ver”, relató O’Farrill, en el video que puedes ver al inicio de esta nota.

Esta revelación ha generado una ola de comentarios en redes sociales. Los seguidores de Richie O’Farrill, conocidos por su lealtad y apoyo incondicional, expresaron su sorpresa y decepción ante la actitud de las Ha*Ash. Muchos consideraron que las acciones de las hermanas fueron despectivas y poco profesionales, especialmente en un entorno donde la convivencia y el respeto entre artistas debería ser la norma.

Recuerdan la pelea de Ha*Ash contra Belinda

Usuarios de la red Tiktok recordaron la ocasión en las que las Ha*Ash se mostraron groseras con la cantante Belinda, con quien se pelearon en pleno reality show, resaltando que no sería la primera vez que las cantantes se comportan de manera altanera con sus compañeros del gremio.

“Ven por qué Belinda tenía razón”, “Nos quedamos sin tus 25”, “Ellas son unas divas”, son tan solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pese a que lo que contó el standupero, las Ha*Ash, por su parte, no han emitido ninguna declaración pública respecto a los comentarios de Richie O’Farrill. Su silencio ha sido interpretado de diversas maneras por el público y la prensa, algunos sugieren que prefieren no avivar la controversia, mientras que otros creen que podrían no considerar relevante la anécdota narrada por el comediante.