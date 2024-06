Lyn May revela que pensó en quitarse la vida tras los resultados de sus operaciones: "no me quería ver en un espejo"

Lyn May es una de las personalidades más reconocidas del mundo del espectáculo y del cine mexicano. Durante la época del cine de ficheras fue uno de los nombres más sonados, en parte por su talento, pero también por ser una de las mujeres más hermosas. Con el paso de los años, la vedette también se hizo famosa por la cantidad de operaciones e intervenciones estéticas que se realizó. Ahora, durante una entrevista confesó que pensó en quitarse la vida debido a una de las tantas veces que recurrió a doctores estéticos.

Fue durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante que Lyn May abrió su corazón para contar un detalle que estremeció a todos. La vedette expresó que después de realizarse una intervención estética se vio en el espejo y quiso quitarse la vida. Para ser más precisos fue una de las veces que decidió realizarse inyecciones en el rostro.

Sigue leyendo:

Ángela Aguilar se tatúa durante su viaje a Roma, ¿Nodal también lo hizo?

El día que Thalía le coqueteó a Paco Stanley en televisión abierta, así reaccionó el conductor

La nacida en Acapulco contó como fue que la abordaron con los "arreglitos" en el rostro. Lyn May asegura que llegaron y le vendieron las luna y las estrellas para convencerla de que si se ponía unas inyecciones en los pómulos y la barbilla terminaría por verse más hermosa de lo que ya era. La vedette confirmó que fue lo peor que hizo en su vida, ya que "le arruinaron la vida" y casi quiso quitarse la vida al ver cómo le habían alterado el rostro.

"Después yo sufrí muchísimo, muchísimo, llegó el momento en que me quise matar, no me quería ver en un espejo. Muchas veces cuando me veía en el espejo decía '¿Por qué? ¿Por qué' y lloraba, ya no quería vivir. Y así estuve durante un mes, encerrada, sin salir, no quería salir, no quería nada, empecé a quitarme poco a poco", expresó Lyn May durante la entrevista.