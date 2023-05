Héctor Soberón niega haber perdido el juicio de paternidad que Brigitte Karen Rivera impulsó en su contra

El martes 2 de mayo una conocida revista de espectáculos publicó una noticia en la que se aseguraba que Héctor Soberón perdió el juicio de paternidad que la modelo Brigitte Karen Rivera interpuso en su contra en 2016, por lo que el histrión, además de reconocer como su hijo a Iker también tendría que pagarle una jugosa cantidad por concepto de manutención, sin embargo, el actor salió a desmentir esta información a través de un video en el que de viva voz explicó cuál es la situación legal en la que se encuentra dicho procedimiento.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que todo este escándalo en el que está envuelto Héctor Soberón se destapó en 2016 cuando la modelo, Brigitte Karen Rivera, denunció al actor por presuntamente haberla violentado de forma sexual hace algunos años atrás y que en consecuencia había tenido un hijo por lo que quería que asumiera su responsabilidad, sin embargo, durante los siete años que lleva el proceso, el histrión siempre ha negado ser el padre el ahora joven de 13 años.

Brigitte Karen Rivera denunció a Héctor Soberón en 2016. Foto: TVNotas

Como se dijo antes, fue la revista TVNotas donde se publicó que las autoridades mexicanas habían fallado a favor de la modelo y de su hijo, por lo que Héctor Soberón tendría que pagar una fuerte cantidad a Brigitte Karen Rivera, quien concedió una entrevista para el mencionado medio y aseguró que ya tiene lista una tarjeta de debido para comenzar a recibir el dinero de la pensión alimenticia que el histrión tiene que pagar y hasta dijo que no le prohibirá a su hijo convivir a su padre si es que así lo desea.

Héctor Soberón niega haber perdido la demanda

A través de un video difundido a en su perfil oficial de Instagram, Héctor Soberón desmintió de forma categóricamente que exista un fallo a favor de Brigitte Karen Rivera y de su supuesto hijo y aseguró que dicha publicación solo es una campaña de desprestigio en su contra pues mencionó que no es la primera vez que esto ocurre, además, señaló que él es el primer interesado en que dicha demanda se solucione, sin embargo, alegó que existen diversas irregularidades en el caso.

“El día de ayer salió una publicación en una revista en dónde se menciona de manera por demás mal intencionada qué después de 7 años de juicio se me declaró legalmente padre de un menor. Al respecto quiero señalar que esta información es total y completamente falsa, el juicio, en dónde ya se sabe han existido irregularidades, y no ha llegado a sentencia firme o definitiva, es decir, continua en un proceso de apelación en el cuál los magistrados estarán decidiendo la sentencia.

Es de hacer mención qué, tanto la madre del menor como la revista qué hizo la publicación, no es la primera vez que utilizan esto para acusarme de cosas que nunca sucedieron y desprestigiarme, con está, sería la cuarta ocasión qué mencionan qué han ganado el juicio y prometen tener un acta de nacimiento en menos de 15 días, situación que nunca ha sucedido y en esta ocasión tampoco sucederá”, señaló Héctor Soberón.

Para finalizar, Héctor Soberón hizo un llamado a medios y al público en general a no dejarse llevar por este tipo de publicaciones falsas y mencionó que no dará entrevistas para hablar sobre este tema del que ya se está haciendo cargo su equipo legal y reiteró que él es el principal interesado en que se resuelva el caso pues quiere brindarle a su familia la tranquilidad que merecen.

“Por el momento mis abogados se encargan del tema y yo también deseo que este procedimiento judicial llegué a su fin, pero repito, por el momento no existe la sentencia qué esta revista menciona y que ha puesto en portada. Apelando a su comprensión, les comentó qué no daré entrevistas al respecto, ya que, como lo he comentado en otras ocasiones, la tranquilidad de mi familia es primordial”, finalizó Héctor Soberón.

SIGUE LEYENDO:

Aleida Núñez impone moda sport con ceñido enterizo de licra rojo

Marco Antonio Regil: ellas son las bellas mujeres que conquistaron al conductor que se declaró sapiosexual

Karely Ruiz se disculpa con Maya Nazor tras destapar su romance con Santa Fe Klan: “Acepto mis errores”