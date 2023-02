Héctor Soberón contesta a la demanda que interpondrá Michelle Vieth: "No tiene cómo comprobarlo"

Héctor Soberón reaccionó a las declaraciones que hizo Michelle Vieth, quien anunció que próximamente interpondrá una demanda en su contra por filtrar un video íntimo hace 19 años. El actor volvió a negar que esté involucrado en la difusión de esas imágenes y declaró que la artista no tiene como comprobar sus acusaciones, desatando mucha polémica en redes sociales, pues mientras algunos lo apoyan, otros están en su contra, debido a que están de lado de la también conductora.

La artista, 43 años, dio una entrevista al programa Hoy en la que reveló que esta pensado en interponer una demanda contra su exesposo, a quien ha señalado por la difusión de imágenes intimas tomadas cuando ella era menor de edad. La también conductora de Cuéntamelo ya, destacó que si no lo hizo hace 19 años, fue porque no tenía las herramientas legales, pues en aquel momento no había legislaciones sobre el contenido que se compartía en Internet.

Héctor Soberón responde a acusaciones de Michelle Vieth

La noticia acaparó los titulares de la prensa de espectáculos, por lo que inmediatamente el actor Héctor Soberón no tardó en reaccionar y contestar a las acusaciones de quien fuera su esposa por cuatro años. Aunque el histrión, de 58 años, indicó que quiere mantenerse fuera de la polémica, reiteró que él no tiene relación con la filtración de aquel video de contenido sexual y apuntó que la protagonista de "Soñadoras" lo ha señalado desde hace tiempo, pero no ha tenido como comprobarlo.

Michelle Vieth y Héctor Soberón se casaron en 2001 Foto: Especial

"Ya lleva 20 años con este tema y en varias ocasiones ha dicho que no tiene cómo comprobar lo dicho ¿y aún así quiere tomar acciones legales?", cuestionó el histrión en una entrevista con un medio de circulación nacional. Asimismo, resaltó que las declaraciones de Vieth las ha hecho desde que se divorciaron en 2004, sin embargo, él se mantendrá en silencio, pues no quiere seguir en la polémica.

"Yo no he hecho nada y a las pruebas me remito. En un divorcio mucha gente se insulta y en este caso, ella sólo lo ha hecho y yo me he quedado callado y así seguiré. No me interesa dar nada de qué hablar", agregó Héctor Soberón, quien vuelve a estar en el ojo del huracán después de que la protagonista de "Mi pequeña traviesa" volviera a sacar su caso, pues fue una de las primeras artistas en México que sufrió la filtración de imágenes íntimas.

Michelle Vieth y Héctor Soberón se conocieron en 1997, y tuvieron una relación de 5 años. Posteriormente, se casaron en 2001, en Puerto Vallarta, sin embargo, el feliz matrimonio no duró mucho tiempo, ya que en dos años después la actriz le pidió el divorcio tras darse conocer unas imágenes en las que el histrión estaba bailando con otras mujeres. Fue en 2004 cuando firmaron los documentos para su separación en medio de la polémica por el video de la protagonista de telenovelas.

