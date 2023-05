Marco Antonio Regil: ellas son las bellas mujeres que conquistaron al conductor que se declaró sapiosexual

Durante las últimas horas el nombre de Marco Antonio Regil ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que se declaró sapiosexual, lo cual significa que su atracción hacía una persona se basa en la inteligencia cognitiva o emocional y por ello, en redes sociales surgió el interés por saber quiénes son las bellas e inteligentes mujeres que han conquistado el corazón del querido y reconocido conductor.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que Marco Antonio Regil se declaró sapiosexual durante una entrevista con Pati Chapoy, donde reveló cuáles son las características que debe tener una mujer para conquistarlo pues declaró que desde hace más de una década se encuentra soltero, no obstante, señaló que esto no significa que esté en busca de una pareja pues le gusta mucho la etapa de su vida que se encuentra atravesando.

“Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro que ya empecé a madurar pues ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente, existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente, o sea a mí me excita una conversación sabia, consiente me gustan las mujeres consientes, los amigos consientes, compartir con gente consiente”, fueron las palabras con las que Marco Antonio Solís habló sobre sus preferencias sexuales.

Ellas fueron las mujeres que le robaron el corazón a Marco Antonio Regil

En distintas ocasiones, Marco Antonio Regil ha revelado que durante su juventud tuvo una gran cantidad de romances pues asegura que “no sabía estar solo”, sin embargo, solo hizo públicos algunos cuantos de sus noviazgos.

Adamari López

Uno de los primeros romances mediáticos de Marco Antonio Regil fue con la bella actriz y presentadora puertorriqueña, Adamari López, sin embargo, según las palabras del conductor, lo que ocasionó que terminaran su amorío fueron sus celos pues no soportaba que su novia fuera besada por alguien más durante sus participaciones en telenovelas y desde entonces decidió no relacionarse sentimentalmente con actrices.

El romance de Adamari López y Marco Antonio Regil no duró mucho. Foto: Especial

Silvia Salgado

A principios de la década de los 2000, Marco Antonio Regil tuvo un tórrido amorío con la modelo y conductora Silvia Salgado, con quien incluso llegó a pensar en llegar al altar, sin embargo, su relación terminó de forma repentina debido a que tenían estilos de vida sumamente diferentes, incluso, el también locutor ha asegurado que eran “como agua y aceite”.

Laura Elizondo

Uno de los romances más conocidos de Marco Antonio Regil fue el que tuvo con la reina de belleza, Laura Elizondo, a quien ha calificado en distintas ocasiones como uno de sus más grandes amores y se sabe que ya tenían planes de boda, sin embargo, el conductor ha referido que su matrimonio no se concretó por su inmadurez y ha referido que si pudiera regresar el tiempo sí convertiría a la modelo en su esposa.

Cabe mencionar que hace unos meses atrás, Marco Antonio Regil fue vinculado sentimentalmente con Ingrid Coronado, sin embargo, ambos salieron a aclarar que solo tienen una estrecha amistad y en la mencionada entrevista que ofreció el conductor hace unos días para Pati Chapoy, reiteró que, por ahora, tener una pareja no es su prioridad, pero si llega la mujer indicada podría adaptarse a prácticamente cualquier situación.

