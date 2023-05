Marco Antonio Regil sorprende al declararse sapiosexual, ¿qué significa esto?

Marco Antonio Regil le concedió una entrevista a Pati Chapoy para su programa de YouTube llamado “Nada es lo que parece” y durante la charla, el querido conductor habló como nunca sobre diversos aspectos de su vida privada, familia y profesional por lo que dejó a más de uno con la boca abierta por sus declaraciones, no obstante, una de las revelaciones que más impactó causó fue que el querido presentador se declaró sapiosexual, lo cual, creó cierta confusión entre sus fans, pues una gran mayoría no supieron a qué se refería.

Durante esta charla con la titular de “Ventaneando” Marco Antonio Regil confesó que tuvo una infancia sumamente complicada pues mencionó que su madre le confesó que consideró en abortarlo en al menos tres veces pues pensaba que el conductor sería hijo de un auténtico “demonio” pues el padre del presentador era un hombre alcohólico y golpeador, no obstante, en cuanto nació su madre se separó para que no creciera dentro de un ambiente negativo, lo cual, resultó ser sumamente benéfico para su desarrolló pero confesó que todo esto significó una fuerte carga psicológica.

En otro momento de la charla, Marco Antonio Regil recordó cómo fue su arribo a los medios de comunicación, lo cual, ocurrió luego de haber ganado un concurso de locución cuando tenía tan solo 15 años de edad y desde entonces ya no paró de trabajar, sin embargo, aseguró que tuvo que tuvo que picar mucha piedra para llegar al estrellato y fue aquí donde Pati Chapoy dio paso a que hablaran sobre su lado más privado pues mencionó que de tanto trabajar, el conductor había dejado de lado el plano personal.

Respecto a ello, Marco Antonio Regil reconoció que a lo largo de su vida sí privilegió más su trabajo y el cuidar a su mamá antes de establecerse con una pareja, sin embargo, aseguró no sentirse arrepentido pues de no haberlo hecho hoy no sería quien es, además, señaló que, pese a estar soltero no se siente solo y enseguida reveló que es sapiosexual y él mismo explicó a lo que se refiere este término.

“Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro que ya empecé a madurar pues ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente, existe este término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente, o sea a mí me excita una conversación sabia, consiente me gustan las mujeres consientes, los amigos consientes, compartir con gente consiente”, confesó Marco Antonio Regil, quien reiteró que pese a estar soltero no se siente solo.

