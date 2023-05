Karely Ruiz se disculpa con Maya Nazor tras destapar su romance con Santa Fe Klan: “Acepto mis errores”

Luego de haber destapado su cariñosa relación con Santa Fe Klan, Karely Ruiz se enfrascó en una serie de declaraciones en contra de Maya Nazor, la expareja del rapero, sin embargo, recientemente la modelo regiomontana emitió un comunicado donde se retractó de sus palabras y ofreció disculpas por su comportamiento, por lo que en redes sociales se generaron todo tipo de reacciones.

Como se dijo antes, esta rivalidad entre Karely Ruiz y Maya Nazor se detonó después de que la modelo de OnlyFans besó al rapero en pleno concierto y en plataformas digitales salió severamente criticada donde incluso fue tachada de “chapulina” pues en el pasado había demostrado ser amiga de la expareja del cantante originario de Guanajuato, sin embargo, tras todo el revuelo originado, la regiomontana salió a decir que en la industria del entretenimiento no hay amigas y que ella solo estaba viendo por sí misma y que lo único que le interesa es “facturar”.

Tras las declaraciones de Karely Ruiz, Maya Nazor señaló durante una transmisión en vivo que no quería generar más polémica y por ello acabó con el tema de forma tajante al asegurar que Santa Fe Klan es libre de hacer lo que quiera pues ya no son pareja y enfatizó que la vida sentimental del padre de su hijo ya no le incumbe y durante su discurso ni se molestó en nombrar a la regiomontana, quien recibió aún más críticas en redes sociales.

Karely Ruiz ofrece disculpas por su comportamiento

Como se mencionó anteriormente, tras destapar su cariñosa amistad con Santa Fe Klan, Karely Ruiz se convirtió en blanco de todo tipo de críticas en redes sociales donde su número de detractores aumentó de forma considerable, sin embargo, la modelo ignoró todos estos ataques durante varios días en los que estuvo enfocada en el lanzamiento de su nueva canción y video con el rapero, no obstante, hace apenas unas horas aprovechó el alcance de sus redes sociales y emitió un mensaje en el que ofreció disculpas por su comportamiento y por las palabras que dijo sobre Maya Nazor, pues aseguró no quiere seguir perdiendo seguidores.

“Solamente quiero decir que estoy en mi mejor momento, por eso me desaparecí un rato, pero estoy arrepentida de muchas cosas que dije y quiero pedir disculpas, me deje llevar soy una persona que no mide sus palabras, soy una persona muy impulsiva, pero acepto mis errores y solo quiero que siempre estén conmigo, les prometo que ustedes me motivan mucho y gracias por todo. Parte de quien soy ahorita se los debo a ustedes”, escribió Karely Ruiz.

Es importante señalar que el texto de Karely Ruiz dividió opiniones entre los internautas pues algunos de sus seguidores la apoyaron y reconocieron la valentía al aceptar que actuó de mala manera, sin embargo, otro sector la criticó fueremente pues consideran que sus palabras solo fueron para no perder popularidad en plataformas digitales y aseguran que su discurso no tiene nada de arrepentimiento detrás, no obstante, la modelo todavía no ha emitido nuevas declaraciones al respecto.

