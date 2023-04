Michelle Vieth comparte foto de su nuevo proyecto y enamora en mini vestido animal print

Michelle Vieth se consolida como una de las actrices favoritas de la televisión, y ahora conquistará la pantalla chica con un nuevo proyecto. Hace unos días se hizo la presentación oficial de la serie "El Junior: El Mirrey de los Capos", en la que la también conductora enamoró a sus fanáticos con su look, mismo que dejó ver en sus redes sociales con una foto en la que presumió un coqueto mini vestido animal print con el que enamoró.

La famosa actriz y presentadora es recordada por su papel en la telenovela "Mi pequeña traviesa", en la que actuó cuando tenía menos de 20 años, y es una de las artistas que parece tener el secreto de la eterna juventud, pues a sus más de 40 sigue luciendo como cuando destacó en sus primeros melodramas como: "Soñadoras", "Mujeres engañadas" y "Amigas y rivales"; entre muchos otros.

Michelle Vieth se luce en mini vestido animal print

Vieth es también una de las celebridades que ha destacado en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde al momento acumula 1.2 millones de fans, con quienes constantemente comparte imágenes de los mejores atuendos que lleva al programa de espectáculos "Cuéntamelo ya!", o sus nuevos proyectos, como la serie que recientemente se estrenó y es transmitida los martes a las 21:00 horas por el canal Distrito Comedia.

Michelle se luce en coqueto vestido rojo de leopardo. Foto: IG @michellevieth

"@distritocomedia ¿ya me vieron? #eljuniorlaserie", fue el texto con el que Vieth acompañó una fotografía que compartió este viernes, en la que han recibido miles de " me gusta", y se observa a la actriz posando con un coqueto look, pues causó furor entre sus admiradores al lucirse en un mini vestido rojo que llama la atención por estilo animal print, y su escote pronunciado que le da un toque chic a la pieza.

"#eljuniorlaserie Gracias @israeljaitovichoficial por ver en mi ese algo especial que se necesita para la comedia, por esta invitación que llegó en #pandemia y que hoy después de tanto trabajo de todos es una realidad. Espero no se la pierdan y disfruten todos los Martes 9:00 pm por @distritocomedia SWIPE… #actress #comedy #lovemyjob y a mi querida @violetaisfel eres un encanto, gracias por tu generosidad y todo lo que aprendo de ti aunque @diegodeericemx nos interrumpa … Que lindo reencontrarnos Paisanooo @christiancarabias y @pauloquevedoof que gusto que estén de regreso en cdmx…", fue como dio a conocer hace unos días la presentación de su nuevo proyecto.

La actriz ahora conquista a su público en la serie "El Junior: El Mirrey de los Capos". Foto: IG @michellevieth

La protagonista de "Mi pequeña traviesa", telenovela juvenil de 1997, tiene cuatro hijos; su primogénito es Leandro, de 17 años, quien aseguran es muy parecido a ella, y le sigue Michelle, quienes son producto de su matrimonio con el empresario Leandro Ampudia, con el que estuvo desde el año 2004 y hasta el 2010. Los dos menores son Christian, que ahora tiene 8 años y Selika de 6, fruto de su relación con el torero Christian Aparicio.

Aunque la vida personal de la actriz ha marcado su trayectoria artística, luego de las polémicas vividas con sus exparejas, como lo que sucedió hace varios años con el también actor Héctor Soberón, por un video íntimo que supuestamente fue difundido por él, o con Ampudia por la custodia de sus hijos, hoy Michelle se muestra feliz con la familia que ha formado y con su nueva faceta de conductora.

SIGUE LEYENDO:

Michelle Vieth demuestra que después de los 40 se puede lucir increíble en vestido corto

FOTOS: Michelle Vieth se confirma como la más bella en arriesgado vestido con transparencias