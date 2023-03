Andrea Legarreta: así es como surgió su intensa rivalidad con Alfredo Adame

Desde hace más de una semana, Andrea Legarreta se encuentra atravesando por una de las etapas más complicadas de su vida pues luego de casi 23 años de matrimonio se separó de Erik Rubín y ante dicha situación Alfredo Adame aprovechó para lanzarse contra la conductora de “Hoy” e iniciar un nuevo round de su intensa rivalidad, por lo que en esta ocasión te contamos a detalle todo lo que dijo el polémico actor y también recordaremos cómo es que inició su enemistad.

Como se mencionó antes, este nuevo episodio de la rivalidad de Andrea Legarreta y Alfredo Adame comenzó a raíz de la separación de la conductora de “Hoy” con el exTimbiriche y al ser cuestionado sobre el tema, el también político y DJ le deseó más momentos como este a la mamá de Mía y Nina Rubín, además, le deseó que cuando se muera se vaya al infierno y por si fuera poco mandó a felicitar a Erik Rubín por haberse quitado de encima “un cáncer”.

“Ojalá pase por 50 más (momentos difíciles) de aquí a que se muere y ojalá el día que se muera se queme en leña verde en el infierno… a mi no me conmueve, a Erik Rubín lo felicito por haberse deshecho de ese cáncer”, expresó Alfredo Adame, quien hasta ahora no ha tenido respuesta de la conductora de “Hoy”, con quien tiene una enemistad desde hace casi dos décadas.

¿Cómo surgió la rivalidad de Andrea Legarreta y Alfredo Adame?

Andrea Legarreta y Alfredo Adame formaron parte del primer elenco que conformó el programa “Hoy” y de acuerdo con la conductora sí llegó a haber cariño entre ambos, sin embargo, la relación se tornó un tanto ríspida en el año de 1999 a raíz de una broma subida de tono de parte del también actor, quien en pleno programa en vivo insultó a la querida presentadora, quien quedó completamente sorprendida por el actuar de su compañero.

En su momento, el conflicto no trascendió, pero tiempo después Alfredo Adame fue despedido del programa, pero a más de una década de este episodio, el también político aseguró que su salida del famoso matutino fue orquestada por Andrea Legarreta, quien supuestamente estaba relacionada sentimentalmente con un alto ejecutivo de Televisa, además, señaló que él no fue la única víctima de la ahora expareja de Erik Rubín pues la señaló de aprovechar sus influencias para hacer que corrieran a otros conductores y hasta productores que han pasado por “Hoy”.

Tras esta situación, Andrea Legarreta acusó a Alfredo Adame de ejercer violencia de género en su contra y adelantó que emprendería acciones legales en su contra, sin embargo, ha evitado hablar de su excompañero en público para no darle publicidad, pues asegura que solo es eso lo que busca y por eso intenta provocarla en cada oportunidad que tiene.

