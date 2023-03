Poncho de Nigris es tundido en redes tras asegurar que Nuevo León es “el Estados Unidos mexicano”

Durante las últimas horas el nombre de Poncho de Nigris ha encabezado las listas de tendencias en distintas redes sociales debido a que causó una gran polémica al asegurar que Nuevo León es “el Estados Unidos mexicano”, por lo que, como era de esperarse, sus palabras generaron todo tipo de opiniones y el ex de la recién fallecida Irma Serrano “La Tigresa” salió severamente tundido por sus aseveraciones.

Para comenzar a abordar el tema es importante señalar que esta controvertida aseveración de Poncho de Nigris se originó luego de que Elon Musk confirmó que se instalará una nueva planta de Tesla en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, lo cual, significa un importante desarrollo dentro del sector industrial en el estado gobernado por Samuel García.

Tras el anuncio del magnate nacido en Sudáfrica, Poncho de Nigris no pudo ocultar su emoción por la noticia y utilizó su cuenta oficial de Twitter para asegurar que el estado de Nuevo León es el mejor en diversos rubros y no titubeó al asegurar que son “el Estados Unidos mexicanos”.

“En Nuevo León están los mejores creadores de contenido, las mejores empresas mundiales, los más carelas de la República, los mejores equipos de futbol y afición, montañas, emprendedores en potencia, somos el Estados Unidos mexicano, inalcanzable. Se tenía que decir y se dijo”, escribió Poncho de Nigris.

Como era de esperarse, las palabras de Poncho de Nigris causaron un gran revuelo entre los usuarios de la famosa aplicación del pajarito azul y aunque algunos cuantos lo apoyaron en sus aseveraciones, otros más aprovecharon para tundirlo y además de contradecirlo le recriminaron diversos aspectos de su vida personal.

“Pudiendo ser creador de contenido, empresario, futbolista, etc, preferiste salir del hoyo con “La Tigresa”, “Sugar baby de “La Tigresa” no es lo mismo que emprender”, “Llevan meses sin agua, a una ciudad chin… no le faltan servicios básicos”, “Los mejores equipos de futbol jajajajaja”, “Ya deja las drogas”, “No todos los regios somos así, ignórenlo para que se vaya” y “No tienen playa” son solo algunos de los comentarios que generó el tweet de Poncho de Nigris, quien horas más tarde solo lanzó un mensajito dirigido a sus detractores en el que señaló que “nunca se le tiran piedras a un árbol sin frutos”.

Poncho de Nigris se despide de “La Tigresa”.

Tras la muerte de Irma Serrano “La Tigresa”, Poncho de Nigris fue una de las primeras celebridades en salir a hablar y para ello utilizó sus redes sociales donde publicó un video donde aseguró que la famosa vedette fue muy importante en su vida, principalmente en su proceso de aprendizaje dentro del medio, además, dejó en claro que nunca le quitó ni un solo peso.

Poncho de Nigris e Irma Serrano tuvieron un mediático romance a principios de la década de los 2000. Foto: IG: ponchodenigris

“Pues con la lamentable noticia de que falleció Irma Serrano “La Tigresa”, buena onda la señora, nos ayudó mucho en la onda del aprendizaje de las historias que nos contaba de vida, que cuando andaba con Díaz Ordaz, de cuando salió también con Echeverría, pero pues mucha gente piensa mal, de que se le bajó un billete, se le estaba dando billete, pero hay gente que sí acaparó, le robó, le quitaron sola y murió sola, se inventaron unos familiares y la encerraron hasta que pasó esto, me hubiera gustado verla al final para despedirla, pero le mando un abrazo hasta el cielo y que le vaya muy bien, allá nos encontraremos todos”, fueron las palabras de Poncho de Nigris, quien aseguró que no hablaría más del tema.

