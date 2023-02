“La Casa de los Famoso 3”: Esta es la fuerte suma que no quisieron pagarle a Poncho de Nigris para participar en el reality

La tercera temporada de “La Casa de los Famosos” sigue dando de qué hablar, aunque esta vez por uno de las celebridades que rechazaron participar ya que reveló la elevada suma que no le quisieron pagar. Se trata de Poncho de Nigris, quien también reveló los proyectos en los que estará y la persona que tomó su lugar en el polémico programa.

El reality show causó gran controversia desde antes de arrancar su más reciente temporada debido a los participantes, pues entre ellos se encuentran algunas personas del público que no tienen relación con el medio. Contrario a lo que ocurrió en las ediciones anteriores donde las peleas fueron parte del programa debido al conflicto que ya tenían algunos de quienes estuvieron al interior de la casa.

La fuerte suma que pidió Poncho de Nigris en LCDLF3. Foto: IG ponchodenigris

En entrevista para el podcast “Viejos lobos de mar”, el empresario señaló que sería parte de LCDLF3 y para ello les pidió 500 mil pesos por semana, 100 mil más de lo que se ofrece a los participantes; sin embargo, el programa se negó y lo dejó fuera del proyecto para que el actor Arturo Carmona tomara su lugar.

“No quise hacer La casa de los famosos, estábamos negociando y les pedí una buena lana, de ‘Si me voy a meter ahí es porque va a haber un lanón porque sé que la voy a cag**, a mí me pagas tanto’, al final se cul*** y yo: ‘Bueno’ (…) No me llegaron al precio”, relató De Nigris.

Proyectos de Poncho de Nigris

Durante la conversación con el comediante Óscar Burgos señaló que algunas celebridades ya no aceptan proyectos sólo por el dinero, también lo hacen porque por “gusto personal” y expresó su deseo de estar al “mismo nivel”.

El también influencer, de 46 años, reveló los proyectos en los que participará y que llegaron tras negarse a participar en “La Casa de los Famosos 3”, con lo que dejaría ver que serían estos los que podrían haberle ofrecido la cantidad que dinero que pedía, entre ellos un reality show de la televisora de San Ángel.

“Ahí sí van a meter galletones y luego me voy a aventar ‘MasterChef’. Todos me dicen: ‘No tenías que decir’. ¿Es sorpresa? Hasta ‘MasterChef’ lo dejo, faltan otros dos, me voy a aventar a todos para cag** el palo grande y también dar buenos consejos de vida por la experiencia que ya tengo, ya les puedo dar buenos consejos a los güeyes que entren”, dijo.

