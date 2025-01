Plan México, seguridad en segundo plano

Al menos que no sea considerada como pilar fundamental para la llegada 277 mil millones de dólares de inversión al país de aquí al 2030, no debería existir razón para que el tema de la seguridad aparezca enunciado en un segundo plano.

De hecho no se hace referencia a la seguridad como uno de los pilares sobre el cual se sustentará el desarrollo económico del país de aquí al 2030 y solo se mencionan los 4 ejes de la Estrategia en la materia y se repite de manera insistente que de septiembre a diciembre de 2024 los homicidios dolosos disminuyeron 16%, aunque sea una verdad a medias, ya que hasta hoy esas cifras no han sido publicadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y solo las conoce el gobierno federal.

Incorporar algunos detalles sobre lo que se hará en materia de robo en carreteras, así como la extorsión y cobro de piso al que están expuestas las empresas de todos tamaños en dicho Plan no sería relevante si el país no atravesará por altos índices de violencia que viven todos los dias ciudadanos y empresarios de entidades como Tabasco, Sinaloa, Chiapas, Guanajuato y Michoacán.

No debe olvidarse que en los inicios de la administración del ex presidente López Obrador acuñó, casi sin querer, una frase que se mantiene vigente: “sin seguridad no habrá cuarta transformación”, a la cual yo le agregaría qué si no se pone por delante de la misión, objetivos, líneas de accion y metas de cualquier iniciativa económica, tampoco la habrá en el segundo piso de esa cuarta transformación.

No se entiende por qué todo se dejó a la interpretación de una imagen que el gobierno federal difundió a propósito de la presentación del citado Plan en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, en la cual por cierto el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aparece en un cuarto lugar, después del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la secretaria de Gobernacion y el secretario de la Defensa Nacional, cuando en eventos de este nivel debería aparecer lo más cercano posible a la presidenta de la República; al menos que se quiera dar otro mensaje, de que el tema de seguridad ya no importa tanto porque de entrada está resuelto.

Sí fuera así, los empresarios sinaloenses no estarían exigiendo apoyos económicos para reactivar sus labores que han sido trastocadas por el clima de inseguridad de los últimos tres meses al grado tal que varias unidades económicas han cerrado, mientras que otras sobreviven bajo condiciones y horarios que ponen en entredicho su viabilidad en el corto y media o plazos.

Pero volviendo al terreno meramente económico, habrá que recordar lo dicho en el mismo evento por parte del presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, en el sentido de que en 2024 únicamente llegaron a México 40 mil millones de dólares de IED, lo cual no es más que resultado del impacto de la inseguridad que por más que se pretenda minimizar prevaleció durante el sexenio pasado en varias regiones del país.

Dicha cifra contrasta con lo mencionado en este mismo espacio el 21 de agosto de 2024, cuando la Secretaría de Economía informó que la IED había roto record en el semestre enero-junio de ese año respecto del mismo periodo de 2023 como parte del nearshoring, al pasar de 30 mil 288 a 31 mil 96 millones de dólares. Lo que no explicó fue que de esa cantidad, únicamente el 2.6%, equivalente a 808 millones, correspondieron a capital nuevo, mientras que 97.4% restante fue reinversión de utilidades.

En contraparte, administradoras de inversiones como Deloitte, señalaron en 2024 que los beneficios del nearshoring llegarían hasta dentro de 3 o 5 años con inversiones de hasta 110 mil 744 millones de dólares, que traerían consigo entre 3 y 5 millones de empleos, pero hasta el 2030.

No es coincidencia que el análisis elaborado en agosto de 2024 por Deloitte se parezca en parte al contenido del Plan México presentado el lunes, seguramente algo fue retomado de ahí porque ya no estamos para inventar el hilo negro, sino para alinear las variables económicas y las capacidades públicas y traducirlas en desarrollo y bienestar para el país, que es el fin último del multicitado Plan.

POR FACUNDO ROSAS R.

EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

@FACROSAS

MAAZ