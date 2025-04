Exempleada de guardería donde exhibieron abusos a bebés declaró que cuidadora "les hacía la vida imposible"

Una exempleada de la guardería de Torrejón de Ardoz en Madrid, España, que trabajó hace 7 años en el recinto educativo, habló sobre el maltrato infantil y los comportamientos inapropiados que ya se notaban en la cuidadora que fue grabada mientras gritaba y golpeaba a una niña de un año contra la pared mientras intentaba alimentarla.

La cuidadora dijo a medios locales “Y ahora Sonsoles” que la cuidadora acusada tenía "niños favoritos" y a los que no les tenía tanto cariño "les hacía la vida imposible", y recordó una situación específica en la que la cuidadora dejó a una niña de tres años llorando en una cuna durante la siesta y, cuando la exempleada fue a verla, la niña se había orinado de miedo.

De acuerdo con lo que dijo la exempleada, este tipo de comportamiento era recurrente dentro de la guardería de Torrejón, pues otras compañeras no reaccionaban a los malos tratos de la cuidadora, aunque no señaló que ellas realizaran también acciones de maltrato contra los menores de edad.

Profesora que maltrataba bebés en guardería estalla contra la prensa: "Me han despedido por vuestra culpa"

Una estudiante en prácticas identificada como Nicole, grabó un video en una guardería de Torrejón de Ardoz, que muestra a una cuidadora maltratando a una bebé de apenas de un año de edad, en el cual se muestra a la cuidadora regañando y obligando al bebé a comer, mientras que otras trabajadoras no intervienen.

"No me escupas la comida, me tienes harta", se escucha decir a la agresora mientras realiza jaloneos en contra la menor