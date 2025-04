Diabetes, la causa de muerte de la actriz Michelle Trachtenberg, famosa por su papel en "Gossip Girl"

La actriz Michelle Trachtenberg, reconocida por sus memorables interpretaciones en series como "Buffy, la cazavampiros" y "Gossip Girl", murió a los 39 años el 26 de febrero de este 2025. Su repentina partida desató una oleada de especulaciones, pues la causa que la llevó a perder la vida no había sido revelada. Hasta ahora.

De acuerdo con la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York, la icónica actriz falleció debido a complicaciones derivadas de la diabetes mellitus, por lo que su deceso fue catalogado como una muerte por causas naturales, según se informó en el medio internacional People.

Aquella tarde de febrero, la noticia de su fallecimiento conmocionó al mundo del entretenimiento, especialmente a las y los millennials que crecieron con sus interpretaciones en series y películas emblemáticas, mismas que ahora se convierten en un legado que podrá seguir siendo compartido con generaciones futuras, quienes la conocerán gracias a su versatilidad, belleza y talento para interpretar todo tipo de personajes.

¿Qué le pasó a Michelle Trachtenberg?

Si bien, fue una triste sorpresa el saber que la inigualable Michelle Trachtenberg había muerto, quienes la seguían a través de redes sociales fueron testigos de cómo la actriz enfrentó varios desafíos personales y de salud. En 2024, abordó públicamente las preocupaciones sobre su estado físico, respondiendo a comentarios sobre su pérdida de peso y signos de ictericia, pero en aquella ocasión aseguró sentirse "feliz y saludable", desmintiendo rumores sobre posibles cirugías estéticas.

La muerte de Trachtenberg provocó una ola de homenajes de colegas y admiradores.

Fotografía: Instagram/@michelletrachtenberg

No obstante, también se dio a conocer que Trachtenberg había sufrido complicaciones relacionadas con la diabetes mellitus, enfermedad que le fue diagnosticada previamente. Además, se confirmó que recibió un trasplante de hígado meses antes de su muerte, lo que podría haber indicado que su salud no se encontraba del todo bien.

Lamentablemente, el 26 de febrero su madre la encontró inconsciente en su apartamento de Manhattan; las autoridades descartaron signos de violencia, y en un principio, la familia se opuso a la realización de una autopsia por motivos religiosos, pero gracias a ello se confirmó que la causa de muerte fueron complicaciones derivadas de la diabetes mellitus.

¿Quién fue Michelle Trachtenberg?

Nacida el 11 de octubre de 1985 en Nueva York, Michelle Christine Trachtenberg mostró desde temprana edad su inclinación por la actuación. Su carrera despegó con su participación en la serie de Nickelodeon "The Adventures of Pete & Pete" en la década de 1990, donde interpretó a Nona F. Mecklenberg; posteriormente, a los 10 años, protagonizó la película "Harriet the Spy", un papel que la catapultó al estrellato y la convirtió en un ícono para muchos jóvenes de la época.

Michelle Trachtenberg dejó una huella imborrable en la cultura pop.

Fotografía: Instagram/@michelletrachtenberg

A lo largo de su carrera, Trachtenberg se destacó por su versatilidad como atriz, por lo que en la serie "Buffy the Vampire Slayer", interpretó a Dawn Summers, la hermana menor de Buffy, un personaje que aportó una nueva dimensión emocional a la trama. Su actuación fue clave para conectar con una audiencia joven que veía en Dawn una representación de sus propios desafíos y emociones.

Después se unió al elenco "Gossip Girl", donde encarnó a Georgina Sparks, una villana impredecible que se volvió la favorita entre las y los seguidores de la serie. Además de sus roles en televisión, Trachtenberg participó en diversas películas, entre ellas "Ice Princess", "EuroTrip" y "17 Again", mostrando su capacidad para adaptarse a distintos géneros cinematográficos.