Final Masterchef Celebrity: así fue como Poncho de Nigris reveló quién ganaba el reality

Este domingo 18 de diciembre llega a su gran final la segunda temporada del reality show culinario “Masterchef” en su versión celebrity en la cual solo cuatro famosos llegaron a esta etapa se trata de Arturo López Gativo, Alejandra Ávalos, Ricardo Peralta (La Loba) y Lorena Herrera.

Aunque se ha dicho que se grabaron diversos finales para que no se filtra al verdadero o verdadera ganadora de este reality show, desde el pasado mes de octubre Poncho De Nigris habría revelado quién se llevó el primer lugar de este concurso de cocina.

¿Quién gana Masterchef Celebrity?

El pasado 17 de octubre Poncho De Nigris compartió un reel en su cuenta de instagram oficial en donde se aprecia el outfit que portó durante la fiesta que organizó Ricardo Salinas Pliego y a la cuál fue invitado.

Y fue en esta publicación donde Lorena Herrera comentó a su gran amigo con un “Esoooo” acompañado de fueguitos , ante esto, el regiomontano contestó el halago de su amiga y fue ahí donde habría confirmado que es ella la ganadora de Masterchef Celebrity, segunda temporada.

“@lorenaherreraoficial felicidades amiga por ganar el Reality !!! Te lo merecías”, escribió Poncho en su cuenta de instagram

Ante este comentario, Lorena Herrera ya no le respondió nada más, sin embargo, los seguidores del influencer y cantante regiomontano se dieron cuenta del gran spoiler que se habría lanzado.

Para Lorena Herrera su paso por Masterchef no ha sido algo sencillo ya que en varias ocasiones ha portado el mandil negro del reto de eliminación, en cada uno de éstos ha salido bien librada, esto sin mencionar la infección en el ojo que la mantuvo con lentes oscuros en varios capítulos y hasta un episodio familiar.

Además, ha recibido fuertes críticas por parte de algunos de sus ex compañeros pues aseguran que la hermosa rubia no sabe hacer otros platillos que no tengan integrado el atún.

Ante estas críticas, Lorena Herrera ha asegurado que si bien, no le importa lo que digan sobre ella, por su parte está interesada en mostrarle al público que sí se puede cocinar sanamente, pues le preocupa saber que México es uno de los países con mayor índice de obesidad.

Sin embargo, Poncho no sería el único que habría dado a conocer que Lorena sería la presunta ganadora pues hace algunas semanas en redes sociales se hizo viral un video en donde Ricardo Peralta mejor conocido como “La Loba” y que también es finalista en Masterchef Celebrity reveló que la rubia sería la gran ganadora de esta temporada.

Será hasta el próximo domingo 18 de diciembre en punto de las 20:00 horas a través de Azteca 1 el cual puedes disfrutar en televisión abierta por el canal 1 o bien, en tv de paga en el 101, cuando sepamos quién será la ganadora o el ganador de Masterchef Celebrity.

