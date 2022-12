Maxine Woodside, Ana María Alvarado y Johanna Vega-Biestro: esto es todo lo que debes saber para entender la fuerte pelea

Una vez más la periodista y experta en temas de espectáculos Ana María Alvarado se encuentra en el ojo del huracán pues por segunda vez en este 2022 la también conductora de “Sale el Sol” se ha convertido en tendencia en redes sociales, la primera vez se debió a la fuerte discusión en donde fue agredida verbalmente por su compañero del matutino Gustavo Adolfo Infante y en esta ocasión por su repentino recorte de participaciones en el programa de radio “Todo para la mujer” en donde colabora con Maxine Woodside.

Y es que desde el inicio del mes de diciembre se dio a conocer que a partir de esta fecha, Ana María Alvarado ya no estaría 5 días a la semana en el programa de radio, sino que ahora solo sería uno solamente, lo que causó muchas expectativas y rumores, ante esto Joanna Vegabiestro compañera de Anita en el matutino, cuestionó las decisiones de Maxine Woodside.

Paso a paso lo que provocó la pelea

Luego de que Ana María Alvarado fue notificada por parte de la producción de “Todo para la mujer” que su tiempo al aire sería recortado y en lugar de 5 días solo iría los martes al programa, la periodista compartió con sus seguidores un video en donde les compartió la noticia.

Dicho video habría prendido las alertas rojas de amigos y seguidores de Alvarado ya que comenzaron a cuestionarla y también a confrontar las decisiones de Maxine Woodside y de su hijo Fernando Iriarte quienes son los responsables de que Anita ya solo participe un día a la semana en el programa de radio.

Ante esto, Maxine Woodside aclaró a una seguidora en twitter lo qué estaba sucediendo, ante esto “La Reina de la radio” aseguró que entre ella y Ana María Alvarado todo estaba bien solo se trataba de temas de presupuesto y que había sido una decisión de la también presentadora de Sale el Sol solo ir un día a la semana al programa de radio.

Foto: Captura de pantalla

Luego de este tweet, Anita aclaró en su canal de Youtube que ella no tomó la decisión de ir solo un día tal y como dijo Maxine Woodside, incluso asegura que los cambios sobre su participación se los dieron a conocer por medio de mensajes y no tuvo oportunidad de negociarlo, además asegura tener pruebas de ello.

“Jamás recibo una llamada ni de parte de Maxine, ni de parte de Fernando todo fue a través de mensajes y en caso de ser necesario espero no tener qué hacerlo… se me comunica que solo iré un día a la semana, no tengo por que mentir, no tengo por qué inventarlo, no fue mi decisión definitivamente esa es la verdad y tengo elementos para probarlo”, contó Ana María Alvarado

Mira sus declaraciones a partir del minuto 26:00

Joanna Vegabiestro apoya a Ana María Alvarado

Luego que Maxine asegurara que Ana María Alvarado había decidido estar solo un día a la semana en “Todo para la mujer” y que además había problemas en el presupuesto, Joanna Vegabiestro amiga y compañera de Anita en Sale el Sol, cuestionó la respuesta de “La Reina de la radio” pues dijo no haber entendido las supuestas razones por las que Alvarado ya no iba a estar casi toda la semana en radio, pero aseguró que la periodista no había tomado esa decisión.

“Ya no entendí… mejor pónganse de acuerdo! decisión de ella o falta de dinero? Lo único claro y REAL es que @anamaalvarado no fue la que decidió ir solo un día jajaja… #SeamosClaros”, escribió Joanna Vegabiestro a Maxine Woodside

Ante el tweet de Joanna, Maxine respondió a la presentadora de manera tajante que efectivamente por falta de dinero, Ana había tomado la decisión de solo ir un día al programa de radio.

Foto: Captura de pantalla

Maxine Woodside le pone un alto a Joanna Vega-Biestro

Pero no todo terminó ahí, pues aunque ya no hubo más tweets sobre el tema, durante el programa del martes 13 de diciembre cuando estaban a punto de terminarlo, Maxine no se quedó callada y envió un fuerte mensaje a Joanna Vegabiestro a través de Ana María Alvarado.

“Anita, un favor, explícale a Joanna Vega-Biestro porque estás viniendo un día a la semana porque dice que no lo entiende, pero dile que la muerte de mi hijo no tiene nada que ver con que vengas solamente un día a la semana, por favor ¿ok?”, dijo para finalizar la emisión Maxine Woodside

Tras este mensaje a Joanna Vegabiestro, Ana María Álvarado visiblemente incómoda por el momento no quiso entrar más en polémicas y sólo contestó con un: “Sí, yo le diré”.

Joanna Vega-Biestro responde a Maxine y pide pruebas

Luego de este fuerte mensaje que Maxine envió a Joanna a través de Ana María Alvarado fue Vega-Biestro quien por medio de un viedo pide a “La Reina de la Radio” pruebas de que ella mencionó algo sobre la muerte del hijo de la conductora de radio.

“Invito a Maxine a que me demuestre en este momento que yo toqué el tema de su hijo. Yo jamás me he referido a ese tema, no sé por qué lo sacó y si la invitó a que me demuestre donde lo dije porque tal vez ella no me conoce, pero yo jamás lo haría, ni lo hice. Yo no he tocado ese tema” dijo Vega-Biestro

Por otra parte, Joanna dejó claro que sí defiende a Anita es por que ésta le ha demostrado su amistad en momentos tan difíciles por los que ha atravesado en los últimos días, además cuenta que vio algunas contradicciones en las respuestas de Maxine por lo que no le quedó claro las supuestas razones por las que Alvarado solo esta un día en radio y no 5 como antes.

SIGUE LEYENDO:

Leonardo de Lozanne rompe el silencio y habla de su divorcio con Sandra Echeverría

Anna Ferro asegura que Fernando del Solar dejó bien protegidos a los hijos que tuvo con Ingrid Coronado

Familia de Octavio Ocaña desea que este famoso comediante produzca la bioserie del fallecido actor, ¿de quién se trata?

Santa Fe Klan revela a qué edad perdió la virginidad y lo que hace mejor en la cama

Karime de Acapulco Shore cuenta por qué ya no se va a casar, ¿es por Jawy?

Manelyk enamora al ritmo de “Gatita” de Bellakath y regresa a la pista de "Las Estrellas Bailan en Hoy"

bmz