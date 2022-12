Anna Ferro asegura que Fernando del Solar dejó bien protegidos a los hijos que tuvo con Ingrid Coronado

Fue el pasado mes de octubre cuando se dio a conocer algunos de los pormenores del testamento del conductor argentino Fernando del Solar quien lamentablemente falleció el pasado 30 de junio de este 2022 luego de padecer una fuerte neumonía y en él se reveló que el también modelo y actor habría dejado desprotegidos a los hijos que tuvo con su ex esposa Ingrid Coronado.

Fue la propia Ingrid Coronado, ex esposa de Fernando del Solar quien en entrevista para un programa de espectáculos reveló que el padre de sus hijos los habría dejado desprotegidos y que prácticamente todos los bienes del argentino se los dejó a su viuda Anna Ferro, sin embargo, ésta ya habló por primera vez del tema y asegura todo lo contrario.

Anna Ferro dice que Fernando del Solar sí dejó protegidos a sus hijos

Fue en una entrevista para el programa matutino Venga la Alegría que la viuda del conductor de origen argentino reveló que su fallecido esposo dejó protegidos a sus hijos Luciano y Paolo a quienes tuvo cuando estuvo casado con Ingrid Coronado.

Y es que, Ferro relata que a diferencia de lo que se ha dicho, para Fernando del Solar lo más importante siempre fueron sus hijos y por tal razón hasta el último momento de su vida se preocupó por ellos dejándolos protegidos y de esto la coach de vida asegura que tiene pruebas.

“Para Fer sus hijos siempre fueron lo más, lo más importante tanto es así que los dejó cubiertos en muchas cosas que no lo puedo decir ni lo quiero decir más, en su debido momento si es que es necesario mostraré algo en documentación prefiero hacerlo más que hablarlo”, dijo Anna Ferro

Por otra parte Anna Ferro asegura que intentará tener contactos con los hijos de su fallecido esposo pues asegura que Paolo y Luciano fueron como sus hijos, dejando claro que siempre le dio su lugar a Ingrid Coronado como la madre de éstos, debido a lo anterior la viuda de Fernando del Solar no descarta poder reencontrarse con los pequeños tarde o temprano.

Desea solucionar todos los problemas legales

Además de asegurar que Fernando del Solar sí dejó protegidos a sus hijos tras su fallecimiento y no como se ha dado a conocer en diversos programas de espectáculos y medios de comunicación, Ana Ferro desea que todos los problemas legales a los que se ha enfrentado desde la muerte del conductor argentino se solucionen de la mejor manera.

“Confío plenamente que todo se va a acomodar para bien de todos”, dijo Anna Ferro durante la entrevista que dió al programa matutino antes mencionado.

Por otra parte pide a aquellos que no tienen nada que ver en el proceso que enfrenta que no se compren problemas que no son suyos pues ha recibido muchos ataques en redes sociales, pues asegura que como todo ser humano le duelen los ataques en su contra: “Ya basta de hacernos tanto daño”.

Finalmente Anna Ferro compartió que Fernando del Solar se le hizo presente hace tan solo unos días, pues la coach de vida se encontraba atravesando un momento muy vulnerable en su vida cuando sintió que el argentino le tomó el brazo como lo hacía comúnmente y le dijo: “Anna aquí estoy, confía”.

bmz