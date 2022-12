Pee Wee dice su verdad sobre presunta boda con su mánager, esto fue lo que dijo

Fue hace unos días cuando una famosa revista de espectáculos de circulación nacional reveló que el cantante Irvin Salinas Martínez mejor conocido solamente como “Pee Wee” tendría una relación sentimental con su manager Pepe Rincón y que hasta se habrían casado desde hace tres años.

Desde entonces las muestras de cariño y apoyo de los fanáticos de Pee Wee no se hicieron esperar, sin embargo, fue hasta hace unas horas que el propio exvocalista de Kumbia Kings habló y aclaró con la prensa sobre sus preferencias sexuales.

Con una sonrisa en el rostro, Pee Wee se acercó a todos los reporteros que ya lo esperaban en el aeropuerto de la Ciudad de México en donde habló sobre sus próximos proyectos profesionales, pero también inevitablemente tuvo que hablar sobre la presunta boda con su manager Pepe Rincón.

Ante esto, Pee Wee dejó claro que desde que salió la noticia tanto él como su familia no han dejado de reír pues la gente que es más cercana a él lo conocen de verdad y saben que es heterosexual, pues desde que es tan solo un adolescente ha tenido varias novias, relaciones que ha preferido mantener lejos del ojo público.

“El hecho que yo no diga todas las novias que he tenido en estos... digo no tengo 34 años, pero fácil desde los 14 sí, imagínate desde la escuela me encantaba andar de noviecillo con las muchachas”, comentó Pee Wee entre risas