Bellakath arremete contra "Enamorándonos" y asegura que ese reality show "no la hizo"

Sin duda alguna, Katherine Huerta a quien conocemos solamente como “Bellakath” se ha convertido en la sensación del momento con su tema “Gatita” la cual ha puesto a bailar a todos tanto en redes sociales como en cualquier momento de la vida.

Y como prueba de lo anterior es que un hombre que viajó a Qatar para disfrutar del mundial 2022, en una enorme bocina puso a sonar el éxito de Bellakath lo que provocó que todos los presentes de todas las nacionalidades que se encontraban ahí comenzaron a cantar y bailar, la mujer que ha hecho famosa esta canción, recientemente causó gran polémica al hablar del programa que la lanzó al estrellato.

Fue en redes sociales en donde han estado circulando algunos de los fragmentos de un en vivo que hizo Bellakath en donde pide a los medios de comunicación no le pongan etiquetas pues lucha en contra de ellas para que su carrera esté lo más limpia y lejana de polémicas.

Foto: Ig @labellakath

Además habló sobre su paso en “Enamorándonos”, reality show que la lanzó a la fama y en donde la cantante ganó gran popularidad y es que la también egresada de la UNAM de la carrera de Derecho aseguró que dicho programa no la hizo ser la artista que es ahora.

“Enamorándonos no me hizo, enamorándonos no me hizo, ‘Enamorándonos’ no pagó mi carrera”, dijo Bellakath