Pee Wee cumple 34 años en medio de la polémica: de Kumbia Kings a su presunto romance

Este día Pee Wee festeja sus 34 años de edad, sin embargo, no ésta en uno de sus mejores momentos, pues hace algunos días una revista de espectáculos reveló un presunto romance con su mánager, Pepe Rincón, por lo que el artista se puso en el ojo público. A pesar de las críticas, sus fans han salido en su defensa, sobre todo el día de hoy que es su cumpleaños, así que han recordado su carrera desde que inició con Kumbia Kings hasta lo que ha hecho en los últimos años.

Irvin Salinas Martínez, nombre real del artista, nació el 8 de diciembre de 1988, en Othello, Washington, en Estados Unidos, sin embargo, a los 13 años se mudó a vivir a McAllen, Texas, donde conoció al hermano de Selena, A.B. Quintanilla quien lo invitó a un casting para un video de su banda. El joven aceptó, así que con tan sólo 16 años se integró al grupo Kumbia Kings en el que hizo su debut con la canción "Sabes a chocolate", tema que dominó los principales charts a principios de los 2000 y que lo lanzó a la fama en América Latina.

De Kumbia Kings a su supuesto romance con el manager

Pee Wee tuvo mucha fama gracias su participación con el grupo de A.B. Quintanilla y los sencillos "Na na na na", también conocido como "Mi dulce niña". Sin embargo, la banda se separó después de los problemas legales que tuvieron el hermano de la "Reina del Tex Mex" con Cruz Martínez, así que el músico ex miembro de Los Dinos creó Kumbia All Starz al que integró al joven talento, el cual interpretó sencillos como "Chiquilla".

No obstante, su relación laboral con Quintanilla no duró mucho, pues destacó que el compositor y cantante lo trataba mal, así que en 2008 decidió seguir su camino como solista lanzando sencillos como "Life Is a Dance Floor", "Quédate" y "Cumbayá", por mencionar algunos de sus primeros trabajos sin una banda de respaldo, los cuales a pesar de no tener mucho éxito en comparación con sus canciones con Kumbia Kings o All Starz, fueron muy populares, logrando captar la atención de más fanáticos.

El cantante tuvo varias participaciones en la televisión, ya que estuvo en "El Show de los Sueños", en donde compitió junto a las gemelas Fuentes para pagar el tratamiento para la artritis reumatoide de una tía. El artista mexico-americano ganó el reality show y cumplió el objetivo de sus pupilas, asimismo consiguió el pase a "Los reyes del show", programa en el que también se llevó el primer lugar con ayuda de las hermanas, que también eran muy talentosas.

Pee Wee fue parte de "Camaleones" Foto: Especial

Asimismo, estuvo en la telenovela "Camaleones", protagonizada por Alfonso Herrera y Belinda, de hecho este fue el último melodrama de la actriz en México. A pesar de que se encontraba en su mejor momento, poco a poco fue perdiendo fuerza debido a que tuvo varias complicaciones con diferentes sellos discográficos y aunque lanzó canciones como "Wanna Be Yours" y "Lo que me pasa", con Juan Magán, no se mantuvo como el fenómeno musical que era al principio de su carrera.

En este año, Pee Wee volvió a colocarse en el gusto del público al participar en "¿Quién es la máscara?", en donde fue Cornelio, aunque esta vez no logró ganar la competencia a los espectadores les gustó mucho su show y por su puesto su voz. Mientras estaba despuntando su carrera, el pasado 6 de diciembre, la revista Tv Notas informó que supuestamente el cantante estaba casado con su representante desde hace tres años, algo que desmintió Pepe Rincón, quien aseguró que iniciará un proceso legal por difamación en contra de la revista.

Pee Wee concursó en "¿Quién es la máscara?" Foto; IG @peeweemusic

SIGUE LEYENDO:

Ella es la actriz con la que relacionaron a Pee Wee antes de que saliera a la luz su supuesto matrimonio con su mánager