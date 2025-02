No me falta valentía para enfrentar embate arancelario de Trump: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que no le falta valentía para enfrentar este escenario de imposición de aranceles de 25% de parte de Estados Unidos. Durante la entrega de tarjetas del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar en la Feria del Caballo de Texcoco, recalcó que la patria no está a la venta.

“Yo pienso que en algún lugar tiene que haber racionalidad porque si nos vamos a tú, y luego el otro y luego el otro y luego el otro, eso sí les quiero decir, eh, no me falta valentía porque tengo un pueblo detrás de mí y aquí no estamos solos ni ustedes ni nosotros”, expresó.