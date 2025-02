Tras agresión a Fofo Márquez, Edith "N" acusa una "estrategia de abogados"; dice que lo quieren hacer pasar por "víctima"

Fofo Márquez fue sentenciado a 17 años de cárcel por intento de feminicidio. Tras confirmarse esto, se volvió viral un video en el que se observa como los custodios golpean al influencer tras la sentencia. Tras ver el video, la víctima, Edith 'N' apareció para hablar sobre el tema y asegurar que considera que se trata de una estrategia de los abogados ahora que se acerca la fecha para meter la apelación.

La víctima en el caso de Fofo Márquez dio una entrevista para el programa 'Vaya Vaya' donde no tuvo reparos en hablar sobre lo que vio en el video y todo lo que ha pasado en los últimos días. Edith dejó claro que ella considera que es una estrategia de los abogados, ya que buscan convertirlo en una víctima previo a que se presente la apelación ante la justicia.

Dentro de sus declaraciones, Edith 'N' expresó todo lo que dijeron los diferentes abogados del influencer sobre lo ocurrido. La víctima en el caso de Fofo aseguró que uno de los abogados expresó que ella se había golpeado sola para después culpar al influencer. Otro aseguró que Márquez tenía claro lo que hacía porque sabe boxear.

"Esta es una estrategia de los abogados. Los abogados todo el juicio, y me gustaría que pidieran copia de la audiencia para que vieran como se manejan. Te voy a dar dos, tres pormenores porque yo sé que tu tiempo es valioso. Durante el juicio fueron tres abogados, cambiaron de abogado. La abogada comentó que posiblemente yo me había golpeado y luego fui y levanté la denuncia. Otro abogado que el sabia perfectamente como me golpeaba, que sabía box y sabía como me golpeaba", dijo Edith.

Fofo había sido golpeado por los custodios (Archivo)

Edith asegura que los abogados de Fofo lo quieren convertir en víctima

La víctima en el caso del intento de feminicidio de Fofo Márquez no quiso dejar pasar la oportunidad para dejar claro que ese video no es nuevo, que lo que quieren hacer los abogados es hacerlo pasar por víctima y que no sabe que tan cierto o que tan actuado pueda ser el clip donde se ve que los custodios le están pegando por el delito de intento de feminicidio.

"Lo que te quiero dar a entender y lo que te comento esta situación para que te des cuenta que es una estrategia de los abogados porque tienen que apelar. Entonces, ahora la víctima lo quieren hacer a él. En una entrevista anterior estaban diciendo que entrevistaron al primer abogado y dijo que ese video lo había visto hace un año", expresó.

Antes de terminar con el tema, Edith dejó claro que escuchó una entrevista reciente con el que era el primer abogado de Fofo, el letrado habría dejado claro que el video que se presentó recientemente en redes sociales no es nuevo. El abogado habría confirmado que ese video ya lo había visto cuando lo habían detenido. Por ese motivo, la víctima asegura que se trata de una estrategia, ya que estarían reviviendo un video viejo para poder ganar la apelación.

"Este video es de cuando él ingreso. No es actual. Es un video de cuando él ingreso y no sé si sea real o sea una actuación. Que casualidad que el video sale a unos días que se va a llevar a cabo la apelación", terminó con el tema Edith.

