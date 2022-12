Alma Cero relata cómo fue la vez que Edwin Luna amenazó con dispararse en la cabeza

Han pasado 5 años desde que Alma Cero y Edwin Luna anunciaron su separación luego de un repentino, secreto y breve matrimonio que duraría tan solo unos meses, actualmente tanto el cantante como la actriz y bailarina ya tienen hecha su vida por aparte, sin embargo, quien dio vida a “Rosa Aurora” en “María de todos los Ángeles” acaba de revelar que el líder de la trakalosa amenazó con dispararse así mismo.

Para nadie es un secreto lo difícil que fue para Alma Cero la separación de Edwin Luna pues esta se dió en medio de rumores de infidelidad pues, aún no se confirmaba su separación cuando ya se conocía el nombre de la nueva novia del cantante, se trataba de Kimm Flores una bailarina Guatemalteca, con quien actualmente está casado.

Fue en una entrevista que la actriz de teatro musical ofreció a la periodista Matilde Obregón en donde habló de todo lo que ha vivido tanto en el ámbito profesional como en lo personal, fue ahí que inevitablemente habló de su relación con Edwin Luna.

Alma recordó que antes de iniciar un romance con el líder de la Trakalosa de Monterrey, pasó por un divorcio, el fallecimiento de sus padres, su padrastro y muchas situaciones personales que la llevaron a vivir un periodo de 5 años muy difíciles.

Fue entonces cuando, conoció a Edwin Luna de quien quedó maravillada y enamorada de su talento, esto la conquistó aunado de los detalles románticos que él siempre tenía para con ella, al paso del tiempo Alma y el cantante decidieron irse a vivir juntos a Monterrey, ciudad natal del cantante.

Todo parecía ir de maravilla, ante los ojos de todos Alma Cero y Edwin Luna eran la pareja perfecta pese a la diferencia de edades pues él era poco más de 10 años más joven que la actriz y bailarina.

De acuerdo con la propia Alma, todo iba perfecto entre ellos incluso, el último mensaje que recibió por parte de él fue un “las amooo” pues Alma envió una foto de la hija del cantante con una maleta mientras él estaba en promoción en Guatemala.

Y es que, Alma recuerda que Edwin la invitó a ella, a su hija Dasha y a la mamá de la niña a Guatemala a pasar unos días “en familia”, sin embargo, él desaparecía, cosa que se le hacía algo raro a la actriz.

Foto: Especial

Luego de esta discusión, esto apenas comenzaba pues Alma recuerda que aunque Edwin siempre fue muy respetuoso con ella, la relación fue algo narcisista, aunque de acuerdo con palabras de la psicóloga de la actriz el cantante “no es un narcisista integrado, él es un psicópata”.

Y es que por primera vez, Alma compartió con la prensa y su público la vez que Edwin Luna amenazó con dispararse así mismo el día en el que el cantante le pidió que se fuera de su casa en Monterrey.

“Me dice: ‘sabes qué me has dicho que estoy raro, te voy a decir por qué, quiero que te vayas’, y como yo no entendía nada teníamos una salita de cine abajo yo no entendía nada, de verdad que no entendía nada estaba completamente sacada de onda, teníamos dos meses y medio de haber firmado nuestro matrimonio y como yo le dije, no entiendo nada, me desesperé y me salí, hace esto en el asiento del cine que teníamos saca una pistola y se la pone así (lleva su mano hacia la altura de la sien) y dice: ‘ ya’ y dije me voy te agradezco todo, no pasa nada”, cuenta entre lágrimas Alma Cero