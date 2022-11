Rica Famosa Latina: Kim Flores asegura que Edwin Luna es como un adolescente, ¿por qué?

Hace tan solo tres semanas se estrenó la nueva temporada del reality show “Rica Famosa Latina”, en esta ocasión las integrantes de esta nueva edición son Mayeli Alonso, Sandra Vidal, Mariana González, Luzelba Mansour, Marcela Iglesias y Kimberly Loaiza quien en el más reciente episodio destapó un gran secreto de su vida íntima a lado de su esposo Edwin Luna.

Las nuevas integrantes del reality show apenas están por reunirse todas y dicho encuentro será en la fiesta de cumpleaños que está organizando Kim Flores a su esposo el líder de la Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, debido a esto la guatemalteca citó a su amigo maquillista para que la dejara guapísima para el gran evento.

Fue justamente en su plática con el maquillista en donde Kim Flores destapó que su vida sexual a lado de su esposo Edwin Luna es muy intensa y que casi no la deja dormir.

Foto: IG @kimfloresgz

Y es que todo comenzó porque Kim Flores le pidió a su amigo que cubriera perfectamente las ojeras que traía pues “su esposo no la dejó dormir”, esto provocó las risas coquetas tanto de la guatemalteca como del maquillista.

Además de revelar que su esposo no la dejó dormir, Kim contó que una noche antes se fue de fiesta con su amiga Mayeli Alonso con quien estuvo platicando mucho y se enteró de muchos chismes, pero luego de la noche con su amiga, su esposo la esperó despierta para tener una gran noche y por la mañana pasó algo similar, por lo que no pudo dormir muy bien.

“mi marido no me dejó dormir…me enteré de cada cosa, pero deja, llego al hotel y mi marido estaba como esperándome nos tomamos unas copas, platiquemos y platiquemos y yo así de dejame dormir y lo hubieras visto en la mañana igual, no es que es muy muy intenso”, dijo Kim a su maquillista