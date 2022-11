Niurka confirma que terminó con Juan Vidal: "Prefiero quitármelo de arriba porque es una cosa muy tóxica"

Fue el pasado mes de mayo cuando comenzó la segunda temporada del polémico reality show “La Casa de los Famosos”, en esta ocasión, entre los participantes se encontraba Niurka Marcos conocida como “La mujer escándalo” y el actor Juan Vidal, quienes desde los primeros días tuvieron una gran conexión.

Y es que aunque dentro de “La Casa de los Famosos” comenzó el romance entre ellos pues se dieron sus primeras demostraciones de afecto, la relación no se formalizó sino hasta que ambos salieron del reality show, y como era de esperarse su relación desde un inicio fue muy intensa, pese a que ambos se veían muy enamorados, ahora confirman su separación.

Niurka asegura que Juan es bello por fuera pero hueco por dentro

Fue en entrevista con los medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México cuando Niurka Marcos en solitario confirmó su separación del actor y aseguró que no se trató de ninguna infidelidad, sin embargo, si dijo que su ahora exnovio es alguien que jamás podrá tener una relación estable con nadie.

“Ya terminé con Juan y puedo citar algo que él mismo me dijo: ‘Perdóname mi amor, reconozco que soy una mierda para la relaciones’, entonces eso hizo que yo no lo tomara personal, porque ha sido una mierda conmigo, lo fue con Cynthia, lo fue con la otra y hasta con la mamá de la niña”, dijo Niurka

Foto: Especial

Niurka compartió con la prensa que luego de dar por terminada su relación con Juan Vidal, se siente triste pues encontró en el actor un ser hermoso hablando del físico pero que por dentro no tiene nada .

“Me voy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera pero hueco por dentro, un hombre que él mismo reconoce que es una mierda para las relaciones, (no hubo infidelidad) porque a mí esas mamadas no me molestan. Yo no soy una mujer celosa de infidelidad y eso”, agregó.

Y pese a que hace unos meses lo defendió con uñas y dientes luego de las declaraciones de Cinthia Klitbo exnovia de Juan Vidal en las que lo señaló de “chichifo”, ahora es la propia Niurka quien llama “imbécil” al actor.

Eso sí, dejó claro que ni Juan Vidal ni ningún hombre podría maltratarla físicamente, sin embargo sí considera a su ex como un hombre “tóxico” con el que no volvería a tener una relación.

“Lo amo, pero es un imbécil. Prefiero quitármelo de arriba porque es una cosa muy tóxica. El me maltrató mi … pero mi mente está en otro nivel; él me manoseó pero mi cerebro olvídalo. La reconciliación está lejos, es una persona que patea su suerte”, finalizó la vedette

Foto: Especial

Cabe señalar que Niurka estaba esperanzada en tener una relación estable con el actor luego que sus anteriores romances no funcionaron pues la lista de novios de la cubana está integrada por Federico (padre de su hijo mayor Kiko), Juan Osorio, Boby Larios, Yanixan, Eduardo Antonio y recientemente Raúl Palma quien es más de 20 años menor que la cubana.

bmz