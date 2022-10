VIDEO: Así fue la vez que Niurka estuvo a punto de morir a manos de un policía

No es un secreto que Niurka es una de las mujeres más famosas del mundo del espectáculo, quien se ha llevado el sobrenombre de "La mujer del escándalo", donde recientemente se lanzó contra Belinda, luego de terminar su relación con Christian Nodal al no devolverle el anillo de compromiso.

Cabe destacar que, el fuerte carácter que posee la actriz, se fue forjando a lo largo de su carrera y su vida personal, sumado a la situación en la que vivió en su país natal, Cuba, aunque desde que era niña siempre fue una persona muy atrevida a todo.

La cubana viajó por varios países de Europa para dar su show Foto: YT HistoriasEngarzadas

Sin embargo, la actriz que participó en Aventurera, no se salvó de la violencia machista durante su primer matrimonio, un policía de la antigua Procuraduría General de la República (PGR). Fue en una entrevista para el programa "Historias Engarzadas" bajo la conducción de Mónica Garza, quien reveló que pasó un calvario con su primer marido, Federico; incluso, estuvo a punto de morir a manos del agente.

A través de la señal de TV Azteca, la vedette relató que, cuando inició como bailarina en Cuba, logró entrar a "Paraíso bajo las estrellas - El Cabaret Tropicana de La Habana", quien gracias a esa empresa logró una gira por todo el mundo, en Hungría, Rusia, Italia, Austria Santo Domingo Canadá, Puerto Rico y México por mencionar algunos de los países que estuvo la famosa actriz.

Tuvo un hijo con Federico, quien actualmente tiene 29 años Foto: YT HistoriasEngarzadas

Fue en México que en una de sus presentaciones, Niurka conoció a Federico, su exesposo, quien era un policía de la extinta PRG y según su testimonio en ese programa, ningún hombre la trajo a territorio mexicano, sino que ella estaba trabajando por el Tropicana en Mérida y él se encontraba de plaza; fue ahí que lo conoció y terminando la gira de regreso a Cuba; sin embargo, él fue quien la buscó.

"Él me llamó, me dijo: voy por ti porque me quiero casar", relató la cubana.