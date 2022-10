Romina Marcos pide molesta que no comparen su cuerpo con el de Niurka: “No soy mi mamá”

Romina Marcos se abre paso en el mundo del espectáculo mostrando su talento como actriz y ahora en su nueva faceta como bailarina en "Las Estrellas Bailan en Hoy" ha conquistado al público, aunque esto no ha evitado los comentarios negativos sobre su físico con los que ha sido comparada con su famosa mamá, Niurka, quien a sus 54 posee una impactante figura y da muestra de constancia.

La joven, de 27 años, heredó el talento de su madre ante las cámaras y sobre el escenario, mientras que en redes sociales es promotora del "body positive" con el que intenta enviar un claro mensaje sobre no hacer comentarios negativos respecto al físico de otra persona, como el que recibió recientemente de Andrea Legarreta donde le "aconseja" bajar de peso para mejorar su condición física, algo que le ganó fuertes críticas a la conductora.

Romina Marcos pide un alto a las comparaciones con su mamá. Foto: IG @romimarcos

Romina compartió a través de sus historias en Instagram que se mantendrá alejada de la competencia durante un breve periodo de tiempo debido a una lesión en el dedo del pie, momento en el que aprovechó para pedir que dejaran de comparar su físico con el que de su madre, la vedette cubana Niurka Marcos: “Yo a mi mamá la veo como un ser humano más, la admiro muchísimo, pero yo creo que esas comparaciones vienen de afuera, afuera sí me lo dicen mucho”.

“Para mí es 'no me compares, no soy mi mamá y no tengo que ser mi mamá y no tengo el cuerpo de mi mamá porque no soy mi mamá; no solamente soy mi mamá, tengo las caderas de mis tías de Mérida, tengo los pies de mi papá, los tobillos de mi abuela, los brazos de mi mamá; soy todo eso, no solamente soy mi mamá", dijo.

Romina Marcos habla sobre su trastorno

La joven actriz de “The prom” habló en redes sociales sobre la dismorfia contra la que luchó durante mucho tiempo que, de acuerdo con MayoClinic, “es una enfermedad mental en el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos o defectos en la apariencia, un defecto que parece menor o que no puede ser visto por los demás”.

"Yo cuando bajé mucho de peso me traumé, fue un proceso donde aprendí bastante, sobre todo la alimentación, pero me traumé mucho con no volver a subir. Tantito veía una pancita y era de 'no, no, no, ya estoy subiendo otra vez’”, dijo Romina Marcos y señaló que por un tiempo pensó que siendo más delgada podría obtener un trabajo.

Marcos añadió que sigue aprendiendo de la dismorfia con ayuda de un experto, sin embargo, se siente bien físicamente y ha encontrado un equilibro: “Fue una etapa súper complicada de aprender muchas cosas de mi cuerpo [...] Hoy no estoy tan flaca como antes pero creo que tampoco estoy tan llenita como antes, entonces me siento super bien”.

Romina Marcos asegura sentirse en armonía con su físico. Foto: IG @romimarcos

SIGUE LEYENDO:

Romina Marcos presume su figura con romántico vestido ideal para la playa

Tunden a Andrea Legarreta por criticar el peso de Romina Marcos