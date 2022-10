Tunden a Andrea Legarreta por criticar el peso de Romina Marcos

Algunos de usuarios de redes sociales están molestos con Andrea Legarreta después de que criticara a Romina Marcos por su peso. Y es que la artista regresó para competir en el reality show "Las estrellas bailan en Hoy", el cual ganó hace un par de temporadas. Sin embargo, ahora, en su primera presentación, la conductora le hizo algunas observaciones que no encantaron mucho a sus seguidores, pues se relacionaron a su físico.

La hija de Niurka volvió al reality de baile en su edición "Campeón de campeones", con el objetivo de defender junto a Josh Gutiérrez su título como los mejores, pues hay que recordar que cuando estuvieron en la segunda temporada, fueron uno de los más destacados, ya que siempre se llevaban buenas críticas por parte del jurado. Ésta vez, a pesar de que hicieron un trabajo que los colocó en los primeros puestos, los juzgaron por su peso, sobre todo a Romi, como le dicen de cariño.

Andrea Legarreta critica a Romina Marcos

Fue después de que los artistas terminaran su participación en la pista de baile y pasaron a escuchar las críticas de los jueces, cuando Andrea Legarreta alabó el talento de ambos, no obstante, le sugirió de "forma sutil" a Romina que perdiera peso, con el objetivo de que pudiera "ayudar" a Josh. El comentario de la conductora del programa Hoy no gustó a mucho a los seguidores de la hija de "La reina del escándalo".

“Los dos se expresan con cada poro de su cuerpo, obviamente se están readaptando. Romi, que bien estás, los dos están tan hermosos, pero a lo que voy es que también haberle metido al ejercicio, haber perdido un poco más de peso, eso le va a ayudar mucho a Josh y por supuesto a ti, hace un cambio y eso es un cambio”, dijo en su crítica la también actriz, quien desató la polémica en las redes sociales.

Critican a Andrea Legarreta por su comentario Foto: Especial

Por su parte, la pareja se defendió ante los comentarios de la esposa de Erik Rubín. Inmediatamente, Josh confesó que se había alejado de todo lo relacionado a la danza, sin embargo, ahora se estaba ejercitando para poder regresar al nivel que tenía antes cuando se convirtió en ganador del reality del matutino de Televisa.

“Justo eso, ya lo estamos trabajando ambos, yo tengo que darle más al ejercicio para fortalecer y lograr cargadas de aún más nivel”, dijo el galán de telenovelas, mientras que su compañera indicó que sí se ha estado esforzándose, pero admitió que aún le falta: "Yo ya siento esta fuerza que antes no sentía, cargadas y cosas que antes me costaban dos ensayos, a hora me cuentan uno y también es muy bonito reconocerse esa parte del esfuerzo, pero a seguir trabajando”, declaró.

En tanto, los otros jueces le pidieron mayor esfuerzo a la pareja de Romina y Josh. Latin Lover les solicitó luchar más para defender su título, mientras que Ema Pulido les dijo que tenían que hacer coreografías más complicadas, por lo que Ariel López Padilla les indicó que deberían bailar como verdaderos campeones.

Romina y Josh quieren defender su título IG @romimarcos

