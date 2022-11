Ferka habla de su separación con Christian Estrada, sufrió de violencia psicológica: "No supe poner límites"

Fue el pasado mes de septiembre cuando inesperadamente comenzaron los rumores de la separación entre Ferka y su pareja Christian Estrada, aunque en un principio lo negaron, hoy es toda una realidad y la integrante de “Las Estrellas bailan en Hoy” relata que la separación del padre de su hijo Leonel se ha dado por motivos “irreconciliables”.

Este martes 1 de noviembre, en exclusiva, Ferka habló en el programa Hoy sobre las razones que tuvo para tomar la decisión de separarse de Christian Estrada; aseguró que será la primera y última vez que hable del tema, la también actriz reveló que fue víctima de maltrato psicológico por parte del padre de su hijo.

Al inicio de sus declaraciones, Ferka dejó claro que no le gustó haber tenido que llegar al punto de tener que dar declaraciones sobre su separación y es algo que realmente le hacía sentir incómoda, sin embargo, la actriz y conductora conocida como “mamá leona” aseguró que lo hace pues ya no quiere más difamaciones en su contra y dejó muy claro que será la última vez que hable de esta situación.

Ferka habló de cómo es que su vida cambió de la noche a la mañana pues tan solo un mes antes de su separación de Christian, él le dio el anillo de compromiso y días antes celebraban juntos el bautizo de su hijo Leonel, y aunque era aparentemente feliz a lo largo de la relación la actriz vio muchos “focos rojos” que por amor no quiso hacer caso.

“hagan caso cada vez que vean un foco rojo, no supe poner límites a tiempo, no lo hice”, dijo Ferka en el programa Hoy

Foto. Captura de pantalla

Luego de esto, la actriz y conductora confirmó que a lo largo de dos años de relación que sostuvo con Christian Estrada fue víctima de violencia psicológica pues aseguró que “fue transgredida”.

“hay violencia…creo que la emocional es bien difícil porque nos quedamos calladas…hoy levanto la mano y digo por favor no se dejen…”, comentó Ferka

Y es que María Fernanda Quiroz, nombre real de Ferka, reveló que ella estaba muy feliz con la familia que estaba formando pues de verdad se veía con él para toda la vida, pero las cosas cambiaron abruptamente.

Foto: IG @ferk_q

Desde que comenzaron los rumores sobre la separación de Christian estrada y Ferka han salido a la luz varias versiones en donde señalan a la actriz como la responsable de la ruptura pues algunos aseguran que el exnovio de Frida Sofía se enteró de las verdaderas referencias sexuales de “la mamá leona”.

Y otra versión señala que presuntamente Ferka agredió a la madre de Estrada, lo que provocó una fuerte pelea entre ellos, sin embargo, esto fue desmentido por la actriz e incluso asegura que todo ocurrió de forma contraria, por lo que dejó entrever que su entonces suegra fue quien la agredió y Christian no habría hecho nada para defenderla ni darle su lugar como su mujer y madre de su hijo.

“se ha dicho que yo agredí su mamá y fue al revés, no me dio mi lugar…en ese momento decidí que ya no más”, dijo tajante Ferka