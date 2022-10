Christian Estrada confirma separación con Ferka: este sería el verdadero motivo

Christian Estrada confirmó su separación de María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, esto después de que se desataran varios rumores desde hace algunas semanas. En una entrevista para una revista de espectáculos el actor dio algunos detalles, sin embargo, la publicación consultó a un supuesto amigo de la ahora concursante de "Las estrellas bailan en Hoy", quien reveló cuáles serían los verdaderos motivos de este distanciamiento de la pareja.

Después de que Ferka admitiera durante su participación en el programa Hoy que ya no está con el artista, el también llamado "El Sina" indicó a la revista TV Notas que por el momento se ha distanciado de su pareja, con quien tenía dos años de relación. El actor y modelo indicó que como todas las parejas tuvieron problemas y aseguró que aunque ha luchado por su relación, en este momento quiere darse un tiempo, por lo que aún no sabe si regresará con la celebridad.

"La separación me duele, he llegado a llorar, me enamoré de María Fernanda, y lucharé por mi familia, pero ahora no quiero hacer las cosas tan rápido; ya veremos qué pasará”, indicó para después destacar que no hablará de la orientación sexual de su ex prometida, esto después de que según la misma revista de espectáculos la actriz y conductora "tendría interés por las mujeres".

"María Fernanda es la madre de mi hijo y la respeto; si sí fue (que anduvo con una mujer) lo que vi y leí que sacaron de ella, no puedo opinar. Sí vi algo de hace años que supuestamente pasó, pero si ella lo hizo o no es su problema, no puedo opinar si le gustan las mujeres o no; yo llevo dos años con ella, no la conocía antes”, aseguró Christian, quien dijo que hasta el momento tiene una relación cordial con Ferka, con el objetivo de ser un padre presente para su bebé Leonel, de quien solventa la manutención.

Amigo revela los motivos de la separación de Ferka y Christian Estrada

A diferencia de la declaración del ex participante de "Guerreros 2020", un amigo de María Fernanda reveló a la publicación dedicada a la farándula que uno de los principales motivos de su separación es que Estrada no cumple con los gastos. En una entrevista para la revista, el supuesto conocido de la artista, de 36 años, indicó que Quiroz es la que solventa todos los costes del bebé y de la casa.

Ferka y Christian Estrado tenía dos años de novios IG @ferk_q

“Sus amigos cercanos sabemos que quien lleva la batuta en esa relación es Ferka, ella es la que se hace cargo de todos los gastos de la casa, y eso es lo que ha generado una avalancha de problemas entre ellos (...) Christian no da ni para los pañales y ese es un gasto difícil de solventar; sin contar gastos de servicios, comida, mantenimiento, etcétera”, se puede leer en la revista de este martes.

Asimismo, la fuente recordó que Christian Estrada lleva una larga temporada sin trabajo estable, por que "no se le da". De igual forma, aunque Quiroz no le ha exigido nada, podría considerar poner una demanda contra el papá de su hijo en caso de que "él siga sin ponerse las pilas”.

“Ella no estuvo de acuerdo en que se fuera, pero le dijo que respetaba su decisión, y lo único que le pedía es que le mandara dinero, incluso como Ferka ha visto que él viaja mucho, le dijo que cómo es posible que no tenga dinero para lo más importante, pero sí tiene para viajar, así que no piensa quitar el dedo del renglón”, aseguró el amigo de la pareja, quien también reveló que Christian Estrada está viviendo en la casa de Cinthia Velarde, la exmánager de Alejandra Guzmán, quien es su anterior suegra, pues él salió con Frida Sofía.

Christian Estrada asegura que da manutención para su hijo IG @estradac11

SIGUE LEYENDO:

Ferka enfrenta los rumores de separación de Christian Estrada: "No estoy lista para hablar"