Hermano de querido conductor de Hoy es comparado con “Cepillín”, ¿por qué?

Sin duda alguna Raúl Araiza es uno de los conductores y actores favoritos de nuestro país y pocos saben que tiene un hermano igual de talentoso que él y se llama Armando Araiza , ambos son hijos del productor Raúl Araiza Cadena y de la actriz Norma Herrera.

Y aunque diario vemos a Raúl en la conducción del programa Hoy, desde hace mucho tiempo que no hemos podido disfrutar de la actuación de Armando, sin embargo, ya se encuentra preparando su regreso al cine con “Por el amor al money”, y de esto nos ha dado una probadita a través de sus redes sociales, en donde por cierto ha recibido fuertes críticas por su físico, estilo de cabello y hasta su estilo desenfadado al vestir.

Armando Araiza es comparado con “Cepillín”

Y es que e hermano de Raúl “El negro” Araiza ha estado muy activo en Tiktok, red social en donde ha compartido muchos videos en donde deja ver como son sus días normales, momentos de su regreso al cine y hasta cómo es la convivencia con su famosa madre, la actriz Norma Herrera.

Aunque muchos aseguran que es muy parecido físicamente a su hermano Raúl, Armando prefiere portar un look más desenfadado e incluso a diferencia de “El Negro”, éste tiene el cabello un poco más largo y decolorado, lo que le permite traer varios looks diferentes.

Y es que debido a la versatilidad de su cabello a veces lo trae totalmente despeinado, unas más un poco estilizado pero suelto y otras veces prefiere traerlo completamente amarrado y con gel, esto ha provocado que sus detractores en redes sociales lo comparen con otros famosos.

En un reciente video, Armando Araiza dedicó unas palabras a su haters y pide que por favor ya no le tiren tanto pues compartió que ha leído comentarios en donde lo comparan con Cristian Castro y hasta con Cepillín.

“fíjense lo que me ponen: ‘es que te pareces a Fher de Maná’, hermano mi Fher de Maná es un rockstar yo no canto ni en el baño, ‘te pareces al hijo del Loco Valdés’, ¿a quién wey, a Cristian?, mi hermano, Cristian es güero y de piel blanca yo soy prieto y chaparro, esperense hubo una muy fuerte ‘eres cepillín sin maquillaje’ está fuerte ¿no?, osea le dieron en la madre a mi carrera…ya no me molesten tanto” dijo Armando Ariaza

Sin embargo, ese solo fue un primer video pues las comparaciones siguieron para Armando Araiza y es que en un segundo material el actor revela que ahora lo compararon con otros famosos incluso con una estrella de Hollywood.

“No pues que te pareces a Talina Fernández, hermanos más respeto con la señora Talina preciosa, hermosa, te pareces a ‘Fabiruchis’ ¿cuál fabiruchis?¡wey!, mi Fabián él tiene su look y yo el mío cab…hubo uno fuertísimo eres Don Ramón, ¿qué tal?, ¿Fuerte, no?, este no estuvo tan feo, no pues que eres el Jhonny Deep mexicano ¡ah bueno, pues ahí las cosas cambia!, ahí como que ya me internacionalizaron…”, dijo Armando Araiza en un nuevo video

SIGUE LEYENDO:

Grupo Firme estrena "Puras pa' pistear", ¿cuáles son las canciones del nuevo disco y dónde puedes escucharlo?

Karely Ruiz: este es el millonario costo de su lujoso auto rosa Barbie

Pee Wee dice su verdad sobre presunta boda con su mánager, esto fue lo que dijo

Alma Cero relata cómo fue la vez que Edwin Luna amenazó con dispararse en la cabeza

bmz