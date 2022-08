El conmovedor momento en que Raúl "Negro" Araiza admite que se ausentó de "Hoy" por su rehabilitación: "Si no quieres sufrir, pide ayuda" I VIDEO

Este lunes 22 de agosto, Raúl Araiza regresó a la conducción del Programa Hoy pues desde hace poco más de un mes estuvo ausente de su trabajo como presentador.

Y es que desde el pasado 21 de julio, “El negro” como es conocido también, se ausentó del programa Hoy y aunque algunos pensaron que se debía a su periodo de vacaciones, lo cierto es que el actor y conductor se internó por voluntad propia en una clínica de rehabilitación, información que fue confirmada por él mismo este lunes durante una sección del la emisión matutina.

Totalmente renovado y con la mejor actitud, Raúl Araiza se presentó este lunes en el programa Hoy luego de poco más de un mes de estar ausente y sin pelos en la lengua el también actor reveló los motivos que lo orillaron a estar en rehabilitación.

Raúl Araiza fue cuestionado sobre por qué tomó la decisión de entrar a rehabilitación pues aparentemente se encontraba bien y tiene todo en la vida, pues goza de un buen trabajo, de grandes amigos y una familia que lo quieren.

Foto: IG @negroaraiza

Ante esto, el querido conductor reveló que durante su rehabilitación se dio cuenta que su adicción al alcohol y otras sustancias se debieron a un vacío emocional por parte de su padre, el famoso productor Raúl Araiza, quien desde muy chico nunca le demostró amor, ni tampoco le reconoció sus triunfos así como hacía múltiples comparaciones con su hermano Armando.

“La fantasía de todo adicto es buscar el reconocimiento del padre, ese padre que no me aplaudió, que no me besó lo suficiente…mi padre fue un hombre sin amor no sabía darlo él,...Sigo luchando por entender el por que me mandaron a mi y a mi hermano no, porque hizo comparaciones con mi hermano, claro no tiene la culpa el gordito” dijo Raúl Araiza en Hoy