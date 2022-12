Karime de Acapulco Shore cuenta por qué ya no se va a casar, ¿es por Jawy?

Este martes 13 de diciembre llegó a su fin la décima temporada de Acapulco Shore en la que Karime Pindter se despidió del reality show más polémico luego de ser la única integrante original que ha participado en todas las ediciones de este programa, por tal razón la producción la despidió con una gran fiesta y de forma muy especial.

Durante la fiesta de despedida de Karime, ésta hizo un anuncio muy importante y es que pese a que gritó a los cuatro vientos que se iba a casar, finalmente “La matrioshka” como también es conocida ya no va se va a casar con el misterioso empresario Erez Myara.

Pese a que toda la décima temporada de Acapulco Shore, Karime estuvo muy emocionada por su próxima boda con Erez Myara e incluso tuvo algunos problemas con su mejor amigo Jawy quien nunca estuvo de acuerdo en que “La matrioshka” se casara, ella se mantenía firme en su decisión de estar comprometida y cambiar su vida.

Sin embargo, la noche de anoche durante su fiesta de despedida de Acapulco Shore, fue la propia Karime quien confirmó que ya no se casará con el empresario quien por cierto es 10 años más grande que la estrella de MTV, pues asegura que aún no está preparada para convertirse en esposa y mucho menos en mamá pues su prometido ya quería tener hijos.

“Soy la matrioshka, soy la rockstar, me emocioné mucho, me ilusioné mucho, me enamoré mucho, obviamente lo sigo amando, lo sigo queriendo es un tipazo increíble, pero no estoy lista para casarme, ¿la matrioshka ahorita casada? ¡no chinguen!, osea él me lleva 10 años, está preparado para otras cosas, quiere tener hijos ya, yo la neta no lo amo lo adoro lo respeto pero ahorita no se dieron las cosas”, explicó Karime