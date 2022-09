Acapulco Shore: Karime se casa, Jawy explota y quiere evitar la boda, ¿está enamorado de ella?

Este martes 27 de septiembre dio inicio la décima temporada de Acapulco Shore, en donde pudimos apreciar el regreso de Jawy, uno de los integrantes originales de este polémico reality show, su retorno se da luego de su ruptura amorosa con Manelyk a quien conoció en este mismo programa.

El regreso de Jawy no es la única noticia que ha dejado con la boca abierta a los seguidores de Acapulco Shore, pues Karime quien ha sido la única integrante original que ha participado en todas las temporadas y que era la reina de la soltería llegó a esta nueva edición comprometida y más enamorada que nunca de su misterioso galán.

Foto: TW Acapulco Shore

Jawy no quiere que Karime se case

Fue durante el primer capítulo de esta décima temporada cuando vimos que Karime le cuenta a sus mejores amigos Jawy y Eduardo “El Chile”, que está comprometida y dispuesta a dejar toda la fiesta y por supuesto serle fiel a quien será su esposo.

Foto: TW Acapulco Shore

Esta noticia no le cayó nada bien a sus amigos, pero el más enojado fue Jawy quien intentó persuadir de todas las formas posibles a Karime para que no se case, y aunque “Chile” tampoco quiere que su mejor amiga llegue al altar éste muy a su pesar le mostró su apoyo incondicional, situación que “El casanova” no hizo.

”Si ella quiere, bueno, que se embarque. Pero si lo puedo evitar, si puedo platicar con ella y lo logro, estaría perfecto”. dijo Jawy a Karime y Chile

Foto: TW Acapulco Shore

Luego de la reacción de Jawy, Karime dijo a sus amigos que su decisión estaba tomada pues ya quiere dejar atrás todos sus relajos de fiestas pues además su prometido es un hombre con quien la pasa increíble y tienen una gran conexión en todo, por lo que le dijo a Jawy que no era su culpa que su compromiso no hubiera tenido un final feliz.

“Cómo te explico, que a ti no te haya ido de lo mejor no quiere decir que mí también me va a ir de la v*rga”, dijó Karime

Luego de esta plática, Jawy Méndez abandonó muy enojado “El picadero” y aseguró que en ese momento no le gustaba la idea de saber que “su mejor amiga” se iba a casar.

Jawy lanza anillo de Karime en pleno antro

En redes sociales circula un video en donde aparentemente todo el elenco de Acapulco Shore 10 están en un famoso antro de Puerto Vallarta, puerto en donde en esta ocasión se grabó esta temporada.

Ya entrados en copas, se puede apreciar como Jawy lanza lo que parece ser el anillo de compromiso de Karime, como muestra de su desacuerdo ante la próxima boda de “la matrioshka”.

Luego de esto, se puede ver a Karime devastada muy sorprendida de lo que acaba de hacer su compadre, por lo que inmediatamente Jawy se sintió muy mal y comenzaron a buscar dicho anillo.

